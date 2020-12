Au mois de novembre dernier, les ETF et ETP cotés dans le monde ont enregistré des entrées nettes record de capitaux s’élevant à 131,99 milliards de dollars, ce qui les porte sur l’année 2020 à 670,57 milliards de dollars, un niveau supérieur aux 475,53 milliards de dollars collectés l’an dernier, à fin novembre 2019 mais aussi sur celui de l’ensemble de l’année 2019 (571,15 milliards de dollars) ou encore du niveau annuel record de 654 milliards de dollars établi en 2017. Les actifs sous gestion globaux des ETF et des ETP ont augmenté de 11,4% sur le mois, passant de 6 840 milliards de dollars à fin octobre 2020 à 7 620 milliards de dollars à la fin novembre 2020.

Les encours des ETF/ETP cotés dans le monde ont atteint un niveau record de 7 620 milliards de dollars à fin novembre 2020.

A fin novembre 2020, les entrées nettes de capitaux atteignent un niveau de 670,57 milliards de dollars, battant le record précédent de 654 milliards de dollars établi sur l’ensemble de l’année 2017.

Novembre 2020 est le 18ème mois consécutif d’entrées nettes de capitaux pour les ETF/ETP au niveau mondial.

« En novembre, le S&P 500 a gagné 11%, grâce aux bonnes nouvelles en provenance des vaccins et des élections américaines. Il s’agit de son meilleur mois de l’année 2020 depuis avril dernier. Les marchés développés hors des États-Unis ont également connu un mois très positif, en hausse de plus de 9%. Le S&P Europe 350 a enregistré par exemple la meilleure performance mensuelle de son histoire. Les actions mondiales ont progressé de 12,8% en novembre 2020, les 50 pays étant en hausse grâce aux perspectives positives du côté du Covid-19. Il s’agissait de la performance mensuelle la plus élevée depuis le début du siècle. De leur côté, les marchés émergents ont gagné 8,9% au cours du mois » selon Deborah Fuhr, associée fondatrice d’ETFGI.

Encours mondiaux des ETF/ETP à fin novembre 2020

A fin novembre 2020, l’industrie mondiale des ETF/ETP comptait 8 536 ETF/ETP avec 16 983 listings et des encours de 7 620 milliards de dollars, auprès de 501 fournisseurs et 74 bourses dans 60 pays.

En novembre 2020, les ETF/ETP cotés dans le monde ont collecté un montant net de 131,99 milliards de dollars.

Dans le détail, les ETF/ETP actions ont enregistré des entrées nettes de capitaux de 108,80 milliards de dollars en novembre, portant leur collecte nette pour 2020 à 302,83 milliards de dollars (à fin novembre), soit plus que les 212,61 milliards de dollars collectés l’an dernier à la fin du mois de novembre 2019.

De leur côté, les ETF/ETP obligataires ont collecté 16,49 milliards de dollars en novembre, portant leur collecte nette annuelle à 210,49 milliards de dollars à fin novembre, soit un peu plus que les 207,49 milliards de dollars enregistrés l’an dernier à la même période.

Par contre, les ETF/ETP matières premières ont enregistré des sorties nettes de capitaux pour 8,02 milliards de dollars en novembre 2020, mais leur collecte reste positive depuis le début de l’année avec un montant record de 63,40 milliards de dollars, très largement supérieur à celui de l’année 2019 à fin novembre (18,58 milliards de dollars).

Les ETF/ETP actifs ont enregistré 18,55 milliards de dollars de collecte en novembre, portant les entrées de capitaux à 77,24 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2020, soit un montant supérieur aux 38,27 milliards de dollars collectés l’an dernier à la même période.

Pour le mois de novembre 2020, ces entrées importantes de capitaux peuvent être attribuées aux 20 meilleurs ETF en termes de collecte nette (64,84 milliards de dollars en novembre), l’ETF SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US) ayant collecté à lui seul 15,11 milliards de dollars.

Top 20 des ETF mondiaux par entrées nettes de capitaux (novembre 2020)

En novembre 2020, les 10 meilleurs ETP en termes de collecte nette ont enregistré des flux de capitaux de 1,20 milliards de dollars. L’ETP ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY US) a ainsi récolté 462 millions de dollars sur la période.

Top 10 des ETP mondiaux par entrées nettes de capitaux (novembre 2020)

Les investisseurs ont eu tendance à privilégier des ETF/ETP actions au mois de novembre 2020.