Les solutions d’investissements thématiques sont en plein essor. Au regard des performances et des flux des marchés, nous sommes confrontés à des sorties d’actions à l’échelle mondiale, à l’exception des investissements thématiques. Elle bouleverse radicalement la gestion d’actifs traditionnelle et constitue un élément essentiel de l’investissement dans l’avenir.

Le monde traverse une profonde transformation avec les bouleversements numériques, le vieillissement de la population et le changement climatique, ce qui offre de nombreuses opportunités de croissance pour l’avenir. Ces thèmes auront non seulement un impact significatif sur nos vies, mais aussi sur les générations futures dans l’atteinte de leurs objectifs.

Pendant les deux jours, l’ordre du jour comprenait des présentations très intéressantes et inspirantes, des discussions en groupe et des ateliers ciblés avec des conférenciers externes et internes qui ont suscité la réflexion.

Les intervenants ont abordé le domaine de l’investissement thématique en termes de transparence, de génération d’alpha, de diversification, de gestion permanente des risques et d’allocation d’actifs au cours de la phase de construction du portefeuille. Avec plus de 9 milliards d’euros, l’investissement thématique est un pilier clé du développement d’Amundi et de CPR AM, qui souhaite offrir à ses clients une gamme de solutions innovantes, performantes et solides.

Depuis 2017, les nouveaux produits intègrent systématiquement une dimension ESG et d’impact comme la chaîne de valeur alimentaire, l’éducation, le changement climatique et les villes du futur.

CPR AM souhaite devenir le principal partenaire thématique de ses clients.