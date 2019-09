Selon un rapport d’AmazonWatch, BlackRock est l’un des trois principaux actionnaires de 25 des plus grandes sociétés à risque de déforestation cotées en bourse du monde ; ces sociétés sont connues pour produire du soja, du bœuf, de l’huile de palme, des pâtes et papiers, du caoutchouc et du bois, mais elles ont aussi une longue expérience dans l’incinération de forêts pour obtenir des terres à des fins agricoles. Blackrock serait également l’un des dix premiers actionnaires de 50 autres sociétés parmi les plus exposées au risque de déforestation dans le monde.

Les critères ESG deviennent de plus en plus important et selon le rapport d’Amazonwatch, Blackrock serait le premier investisseur mondial dans la déforestation.

L’actionnariat de BlackRock dans le sociétés de risque de déforestation - par produit de base (2014-2018, en m$) :