Dans le cadre de leurs fonctions, ils gèreront la stratégie globale long-short d’investissement durable, axée sur les sociétés opérant sur les marchés de l’énergie, des matériaux, de l’agriculture et du secteur industriel. Ils auront également pour mission de développer l’expertise de BNPP AM en gestion thématique.

En 2012, Ulrik Fugmann et Edward Lees ont fondé ensemble la société de gestion North Shore Partners, spécialisée en gestion thématique qui dispose de bureaux à Londres et à Shanghai. Cette société a par la suite été rachetée par Duet Group, un gestionnaire d’actifs spécialisé en gestion alternative, basé à Londres. Au sein de Duet Group, ils étaient co-responsables des gestions et géraient un fonds de ressources naturelles.

Avant d’arriver chez Duet, Edward Lees était CEO de North Shore. Il a travaillé pendant neuf ans chez Goldman Sachs, en tant que directeur général, où il a développé et dirigé l’activité de gestion thématique basée sur une approche à la fois fondamentale et quantitative. Il a par ailleurs travaillé chez Morgan Stanley pour la banque d’investissement et le private equity. Diplômé magna cum laude de l’Amherst College, Edward Lees dispose également d’un MBA en finance de la Wharton Business School.

Ulrik Fugmann, ancien directeur des investissements de North Shore, a lui aussi travaillé précédemment chez Goldman Sachs. Pendant 10 ans, il a dirigé l’équipe Special Situation Investing au sein du pôle gestion thématique et a travaillé au sein de l’équipe Principal Strategies spécialisée dans les investissements sur les secteurs de l’énergie, des matériaux, de l’agriculture et de l’industrie à l’échelle mondiale. Il possède une maitrise en sciences politiques et en finance de l’université de Copenhague.

Guy Davies, Responsable du pôle de gestion Actions de BNP Paribas Asset Management, a déclaré : « Ulrik et Edward sont des gérants très expérimentés en gestion thématique. Ils disposent d’une expertise reconnue de l’investissement durable sur les marchés publics et privés. Leur approche d’investissement axée sur une analyse fondamentale augmentée recourant à des techniques quantitatives et au machine learning a déjà fait ses preuves et complète les expertises actuelles de BNPP AM. »