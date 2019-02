Christopher a pris ses fonctions en janvier et rapporte à Mélanie Aimer, Responsable Global Expérience Client. Actuellement basé à New York, il rejoindra prochainement les bureaux de Paris.

Dans son nouveau rôle, Christopher Dunn aura pour mission de coopérer avec tous les départements et régions de BNPP AM afin de définir et de suivre l’ensemble des actions visant à renforcer la satisfaction des clients. Il sera également chargé de mettre en place des initiatives axées sur la clientèle qui permettront l’élaboration d’un parcours client personnalisé et transparent.

Précédemment, Christopher était vice-président de Greenwich Associates au sein de l’équipe dédiée à la gestion des investissements, où il s’appuyait sur sa connaissance du marché pour aider certains des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux à atteindre leurs objectifs stratégiques. Avant Greenwich Associates, Christopher a travaillé pour Fidelity International (2013) au sein du Global Institutions Group, ainsi que pour UK Trade & Investment (2010), l’agence de développement des affaires internationales du gouvernement britannique. Christopher est titulaire d’une maîtrise en Affaires Internationales de la Fletcher School à l’université Tufts, au Massachusetts. Il possède également un bachelor en études internationales et en français de l’université Baylor, au Texas.

Mélanie Aimer, Responsable Global Expérience Client au sein de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Je suis ravie d’accueillir Christopher au sein de BNP Paribas Asset Management. La satisfaction client constitue un élément essentiel du succès d’une entreprise et est une priorité pour BNP Paribas Asset Management. L’expérience éprouvée de Christopher ainsi que sa connaissance fine du marché, nous permettront d’approfondir notre compréhension des difficultés auxquelles sont confrontés nos clients afin de renforcer les services que nous leur offrons. »