Il rapportera à Fabien Madar, Co-responsable de la Distribution en Europe. Basé à Paris, il rejoindra BNPP AM le 21 janvier 2019.

Dans le cadre de ses fonctions, Sylvain Ghisoni sera en charge de la stratégie commerciale de BNPP AM en France et du développement des activités avec les clients distributeurs externes et institutionnels en renforçant la visibilité de l’ensemble des expertises de BNPP AM.

Fabien Madar, Co-responsable de la Distribution en Europe de BNP Paribas Asset Management a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Sylvain. Il apporte une grande expérience de l’industrie de la gestion d’actifs et une connaissance fine des différentes typologies de clients et de leurs besoins spécifiques. »

Depuis 2008, Sylvain Ghisoni était Responsable de la distribution et du marketing pour la France, La Belgique, le Luxembourg et Monaco au sein de Pionner Investments, avant sa fusion avec Amundi où il était Directeur Adjoint de la distribution en France et à Monaco depuis 2017.

Sylvain Ghisoni a débuté sa carrière en 2001 chez ING Investment Management en tant que Risk Manager avant de devenir Relationship Manager de 2003 à 2007, puis chez Fortis jusqu’en 2008.

Sylvain Ghisoni est titulaire d’un Master en gestion d’actifs internationale de SKEMA Business School Sophia Antipolis, Alpes Maritimes.