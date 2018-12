Olivier de Larouzière rejoindra BNPP AM le 7 janvier 2019 et sera basé à Paris. Il rapportera à Dominick DeAlto, Responsable de la gestion obligataire de BNPP AM. Dans ses nouvelles fonctions, Olivier de Larouzière sera responsable des équipes et de la gestion de l’ensemble des stratégies plurisectorielles. Il pilotera le développement et la mise en œuvre du processus d’investissement Multi-stratégies ainsi que l’innovation produits.

Olivier de Larouzière était précédemment Co-responsable de la gestion obligataire chez Ostrum Asset Management (anciennement Natixis Asset Management), où il a travaillé pendant 16 ans, après avoir occupé le poste de Responsable Rates & Aggregate. Entre 2000 et 2003, Olivier occupait la fonction de gérant de portefeuille Senior Aggregate au Credit Lyonnais Asset Management. Olivier a débuté sa carrière en 1997 en tant que gérant de portefeuille obligataire chez Ecureuil Gestion (Caisse d’Epargne).

Olivier est titulaire d’un master en mathématiques appliquées de l’ENSAE-Paris Dauphine (1992).

Dominick DeAlto, Responsable de la gestion obligataire de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Olivier de Larouzière possède une expérience éprouvée en gestion obligataire et jouera un rôle clé dans le développement de notre expertise d’investissement plurisectoriel et de notre gamme de fonds. Je suis ravi de l’accueillir au sein de BNP Paribas Asset Management. »