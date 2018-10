Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Corinne prendra la responsabilité d’une équipe internationale fédérant près de 70 professionnels dédiés à l’ensemble des services à la clientèle de BNPP AM. Le Global Client Services, composante essentielle du parcours client, s’inscrit pleinement dans la démarche d’excellence client mise en œuvre par BNPP AM. Les missions du Global Client Services comprennent la prise en charge des nouveaux clients (on-boarding), le reporting et la gestion quotidienne de l’ensemble de leurs demandes et besoins, standards ou spécifiques.

Corinne Massuyeau a effectué une grande partie de sa carrière au sein de Pioneer Investments dans différentes fonctions commerciales. Elle a rejoint la société en 2001 comme Senior Financial Business Analyst, avant de devenir Head of Finance en 2003 puis Head of International Business Analysis en 2005. De 2007 à 2010, Corinne Massuyeau occupe le poste de Chief of Staff des départements Sales et Distribution, puis devient Senior Vice-President et Head of Sales Management en 2010. En 2017, suite à la fusion Pioneer Amundi, elle est nommée Global Head of Institutional Client Services. Corinne a débuté sa carrière en 1996 en tant que Business Analyst au sein d’American Express Bank.

Corinne Massuyeau est diplômée d’Audencia Business School (1995).

Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Nous sommes ravis d’accueillir Corinne Massuyeau au sein du Global Client Group. Son expérience lui a permis d’acquérir une expertise approfondie dans la mise en œuvre de process robustes couvrant l’ensemble des services à la clientèle, qu’elle soit institutionnelle ou distributeurs. »