Basé à New York, Adam a rejoint BNPP AM le 19 octobre et rapporte à Helena Viñes Fiestas, Global Head of Sustainability Research and Policy.

Dans ses nouvelles fonctions, Adam pilotera les activités de corporate governance et d’engagement auprès des entreprises. Ces activités comprennent notamment l’identification des grands enjeux liés à la gouvernance d’entreprise, l’engagement et le dialogue avec les entreprises, ainsi que le travail conjoint avec les instances de décision sur les questions clés liées à la finance et à l’investissement durables.

Adam Kanzer était précédemment Managing Director of Corporate Engagement au sein de Domini Impact Investments, à New York. Au cours de ses 20 années de carrière chez Domini, Adam a développé un programme complet d’engagement à destination des entreprises américaines afin d’améliorer leurs performances Environnement, Social et Gouvernance (ESG). Il a également initié et géré un programme global de sensibilisation des instances publiques et des politiques de vote. Adam a débuté sa carrière comme Litigation Associate au cabinet d’avocats Cahill, Gordon & Reindel à New York. Adam est diplômé en sciences politiques de l’université de Pennsylvanie et titulaire d’un doctorat en droit de Columbia Law School.

Jane Ambachtsheer, Responsable Global Sustainability de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Adam Kanzer est un leader reconnu aux Etats-Unis, sur tous les thèmes liés à l’engagement des entreprises et à la sensibilisation des instances publiques sur les enjeux ESG. Il dispose d’une expérience éprouvée dans un grand nombre de problématiques ESG, telles que le changement climatique, la déforestation, les normes de travail, les droits de l’homme ou encore la gestion de la chaine d’approvisionnement. Adam a été un membre actif d’un grand nombre de groupes de travail et d’organisations, ainsi qu’à l’initiative de réflexions et actions qui ont permis de faire évoluer les pratiques ESG d’un grand nombre d’entreprises. Son expertise nous sera très précieuse alors que nous poursuivons le renforcement de nos ressources dédiées à l’investissement responsable et de notre engagement ESG. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de BNP Paribas Asset Management. »