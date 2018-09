Dans ses nouvelles fonctions, Peter Abbott prend la direction de l’équipe de gestion Europe Large Cap Equities, précédemment placée sous la responsabilité d’Andrew King. Au cours de près de 30 ans de carrière, Andrew King a passé 18 ans au sein de BNPP AM et de ses précédentes entités, dont 10 en tant que responsable des gestions Europe Large Cap Equities. Andrew King restera au sein de l’équipe jusqu’à fin septembre 2018 avant de saisir d’autres opportunités externes au groupe.

Peter est l’un des membres fondateurs de l’équipe de gestion Europe Large Cap Equities, après avoir rejoint ABN AMRO Asset Management en 2007 (intégré à BNPP AM en 2010). Avec près de 35 ans d’expérience en gestion, notamment dans le cadre de ses précédentes fonctions de gérant de portefeuilles senior, Peter a largement contribué à la définition de la philosophie de gestion et de l’approche collégiale propre à l’équipe Actions européennes, depuis sa création. Il incarne les valeurs fondamentales de BNPP AM, basées sur un style de gestion contrariant et des convictions fortes, ainsi que sur un vrai sens de la collaboration et de l’échange.

Successeur naturel pour reprendre la responsabilité de l’équipe, Peter est pleinement en capacité de continuer à générer un solide track-record de long terme, fondé sur la durée de l’horizon d’investissement, l’analyse approfondie de la structure du secteur, la recherche fondamentale et l’approche concertée.

L’équipe de gestion Europe Large Cap Equities, constituée de 12 professionnels de l’investissement, est l’une des composantes de l’équipe de gestion fondamentale Actions, assurant ainsi le partage et la diffusion des meilleures pratiques parmi les 115 professionnels de l’investissement en actions.

Guy Davies, Responsable des gestions fondamentales Actions de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « La nomination de Peter Abbott en tant que Responsable Europe Large Cap Equities atteste de l’importance de notre dispositif de gestion en actions, ainsi que de notre capacité à reconnaître et à développer nos talents. Son nouveau rôle permettra à l’équipe de continuer à fournir un service d’excellence à nos clients, tout en participant au développement de notre organisation. Je tiens à remercier Andrew King pour sa contribution significative à la constitution d’une équipe de gestion actions européennes de premier plan et lui souhaite plein succès dans ses nouveaux projets. »