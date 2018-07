Dans le cadre de ses fonctions, Jane Ambachtsheer sera responsable de l’approche globale de BNPP AM en matière de Sustainability. En étroite collaboration avec Helena Viñes-Fiestas, Responsable adjointe Sustainability, Jane pilotera la recherche, l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de Gouvernance (ESG), l’engagement, l’advocacy et la gouvernance en matière de sustainability. Jane Ambachtsheer sera également en charge de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de BNPP AM.

Frédéric Janbon, Administrateur directeur général de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Nous sommes fiers d’accueillir Jane Ambachtsheer au sein de BNPP AM. Son remarquable parcours et son influence reconnue en matière d’investissement responsable nous apportent une expertise hors pair sur un thème stratégique pour notre entreprise. Notre engagement fort en matière d’investissement responsable et notre volonté d’agir en acteur responsable prennent une nouvelle dimension sous son leadership, qui apporte un formidable coup d’accélérateur à la réalisation de nos objectifs et à notre position d’acteur de premier plan de l’investissement socialement responsable. »

Jane Ambachtsheer était précédemment Associée et Directrice de l’Investissement Responsable de Mercer. A ce poste, elle a supervisé la stratégie et l’équipe d’investissement responsable, et apporté son conseil aux investisseurs sur un plan mondial. Jane a travaillé plus de 20 ans dans l’industrie de la gestion d’actifs, dont plus de 15 dans le domaine de l’investissement responsable chez Mercer, qu’elle a rejoint en 2000 comme analyste en matière d’investissement.

Jane Ambachtsheer a été consultante auprès des Nations Unies et a contribué au développement des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), adoptés par plus de 1 800 signataires représentant 70 000 milliards de dollars d’actifs. Elle a également joué un rôle prépondérant dans de nombreuses initiatives, notamment comme administratrice du Carbon Disclosure Project (CDP) ; mais également membre du groupe de travail du Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures et membre du groupe de travail académique des PRI. Elle est également professeur adjoint à l’université de Toronto et adjoint de recherche à l’université d’Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment.

Jane est titulaire d’un master en sciences sociales de l’université d’Amsterdam et d’un Bachelor with honours en économie et littérature anglaise de l’université de York (Toronto).