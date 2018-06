Fabien Madar couvrira l’Europe du Sud et rapportera à Sandro Pierri, Global Head of Client Group. Il rejoindra BNPP AM en juillet 2018 et sera basé à Paris.

Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNPP AM a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Fabien Madar parmi nous. Il possède une expérience éprouvée de l’industrie de la gestion d’actifs, et plus spécifiquement du développement commercial dans un grand nombre de régions et de segments de clientèle. Avec Charles Janssen, Co-responsable des Ventes Europe en charge de l’Europe du Nord, ils auront pour mission de définir la stratégie commerciale et le développement des activités de BNPP AM en Europe. Ils partageront ensemble le même objectif : fournir des services de grande qualité à nos clients et améliorer l’expérience globale client. »

Depuis 2008, Fabien Madar occupait les fonctions de Directeur général de Pioneer Investments France avant sa fusion avec Amundi où il était Responsable des ventes Institutionnelles Europe. Fabien était également responsable du développement des activités de distribution de Pioneer au Benelux, en Suisse et dans les pays nordiques. Fabien Madar a débuté sa carrière en 1990 en tant qu’analyste à La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, et rejoint CDC Gestion comme gérant de portefeuilles en 1991. En 1994, il intègre la Banque Bruxelles Lambert France (aujourd’hui « NN IP »), en tant que gérant de portefeuilles puis Responsable du département Taux. En 2000, il est nommé Directeur Général.

Fabien Madar est titulaire d’un DEA de finance ainsi que d’un Magistère de Finance d’entreprise et Gestion bancaire de l’Université Paris I.