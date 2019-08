BrickVest, la plateforme d’investissement immobilier en ligne, annonce le lancement de son deuxième Fonds de Participation des Salariés (« FPS ») en partenariat avec BEOS, le spécialiste allemand de l’immobilier commercial, et membre de Swiss Life Asset Managers depuis août 2018.

Ce second FPS est un fonds de co-investissement, qui offre aux collaborateurs de BEOS la possibilité d’investir, aux côtés d’investisseurs divers et variés, dans les projets immobiliers de l’entreprise.

Le fonds, dont les actifs s’élèvent à 5 millions d’euros au lancement, est géré par BrickVest, tandis que l’actif sous-jacent, un portefeuille immobilier allemand à haut rendement de 300 millions d’euros, est géré par BEOS.

Cette opération fait suite au lancement réussi du premier FPS de BrickVest pour BEOS en 2017.

Appartenant à la famille de produits BrickVest Solutions, le FPS est un outil innovant permettant d’aligner les intérêts de l’entreprise, de ses salariés et de ses investisseurs. En effet, les employés des opérateurs immobiliers (promoteurs, gestionnaires de placements) participent à la création de valeur grâce à leur travail, mais n’ont généralement pas la possibilité d’accéder à titre individuel à ces occasions de placement. En leur offrant des opportunités d’investissement immobilier de niveau institutionnel, le FPS est à la fois un outil d’ « incentivation » pour les employés, et aide les promoteurs immobiliers à attirer et à retenir leurs talents. Pour les investisseurs institutionnels, la participation des salariés au fonds améliore la confiance globale et assure une plus grande liquidité de leur investissement.

Rémi Antonini, Directeur de la gestion des fonds et DG de BrickVest REIM Europe, commente : « Nous sommes ravis de nous associer à BEOS pour lancer notre deuxième FPS qui profite autant à nos partenaires immobiliers, qu’à leurs investisseurs et leurs employés. BrickVest consolide rapidement sa place en tant que plateforme de solutions pour les promoteurs immobiliers européens. Nous sommes impatients de travailler avec d’autres partenaires pour mettre en place des programmes similaires et démocratiser davantage les investissements dans l’immobilier commercial. »

Holger Matheis, membre du directoire de BEOS, ajoute : « Nous avons décidé de renouveler notre confiance à BrickVest pour notre deuxième fonds de participation des salariés, le rendant cette fois accessible à un plus grand nombre de nos collaborateurs. BrickVest a conçu et exécuté toutes les étapes nécessaires à la structuration et à la gestion du fonds de manière flexible et sur mesure. »