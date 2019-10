Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d’actifs d’Aviva PLC, annonce aujourd’hui la nomination d’Emma Halley au poste de Responsable des processus d’investissement multi-actifs et macro. Basée à Londres, elle travaillera sous la responsabilité de Peter Fitzgerald, Directeur des investissements multi-actifs et macro.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Emma Halley sera responsable de la génération, de la structuration et de la mise en œuvre de nouvelles idées pour l’ensemble des portefeuilles multi-actifs d’Aviva Investors, avec un accent particulier sur la gamme Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS). Elle veillera à renforcer la collaboration entre les équipes d’investissement en coordonnant les thèmes de discussion clés à aborder lors des réunions hebdomadaires de l’équipe Multi-Strategy ainsi que lors du Strategic Investment Group Forum.

Emma Halley était auparavant responsable de la gestion de portefeuille chez Fulcrum Asset Management, où elle avait pour mission de mettre en oeuvre de manière cohérente les processus d’investissement au sein des stratégies de performance absolue représentant plus de 4,5 milliards de dollars d’encours. Avant cela, elle a travaillé pendant quatre ans au sein de l’équipe Global Fixed Income de Schroders.

Peter Fitzgerald, Directeur des investissements, multi-actifs et macro, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Emma au sein de l’équipe. Elle nous fera bénéficier de son expérience alors que nous nous focalisons plus que jamais sur la génération de nouvelles idées fortes qui guideront la performance de nos portefeuilles.

Sa nomination fait suite aux changements que nous avons apportés à notre plateforme d’investissement l’an dernier, notamment avec la création d’un pôle réunissant les expertises multi-actifs et macro et l’importante augmentation de nos capacités en gestion actions. L’impact de ces changements commence déjà à se faire sentir à travers l’ensemble de nos portefeuilles. »