Les 21 marques regroupées au sein du portefeuille d’Alan Allman Associates couvrent les domaines du conseil high-tech, conseil en industrie et conseil en stratégie, notamment dans la transformation digitale. Créé en 2009, l’écosystème est aujourd’hui présent dans cinq pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas) ainsi qu’au Canada et à Singapour, et son implantation aux Etats-Unis est en cours. Alan Allman Associates se cote en bourse pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et accroitre sa visibilité sur le marché du conseil international.

L’introduction en bourse a pris la forme d’une prise de contrôle inversée (PCI), qui consiste à racheter une société déjà cotée puis à fusionner. Avec la réalisation de l’apport de toutes les actions Alan Allman Associates International à Verneuil Finance dans le cadre de la prise de contrôle inversée, 40.629.326 actions nouvelles Alan Allman Associates ont été émises et admises à la négociation sur les marchés d’Euronext.

Jean-Marie Thual, Président et fondateur d’Alan Allman Associates, a déclaré : « Depuis sa création en 2009, l’écosystème Alan Allman Associates a connu une formidable trajectoire de croissance continue. Avec l’ensemble des collaborateurs, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur engagement, nous avons bâti dans la durée un écosystème solide qui est devenu une référence du conseil. Nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour franchir un nouveau cap dans notre développement. Notre cotation en bourse peut nous aider dans cette ambition de faire d’Alan Allman Associates un acteur incontournable du conseil sur le marché international, partenaire dans la durée de ses clients, et employeur de référence pour les talents d’aujourd’hui et de demain. »