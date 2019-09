AEW Ciloger a mis à disposition de ses réseaux de distribution sa nouvelle SCPI Pinel, AEW Ciloger Habitat 6. Agréée par l’AMF fin mai dernier, la SCPI est déployée dans les agences de la Banque Postale, des Caisses d’Épargne et des Banques Populaires, ainsi qu’auprès d’une sélection de partenaires. AEW Ciloger vise une collecte de 80M€ d’ici fin 2020, terme annoncé du dispositif Pinel.

AEW Ciloger Habitat 6 est une SCPI de logements qui permet aux particuliers d’investir dans un placement immobilier collectif de diversification, et de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu grâce au dispositif « Pinel » en faveur de l’investissement locatif dans l’immobilier neuf. Conçue pour s’inscrire sur un horizon 15/17 ans et investir dans l’immobilier durable, la SCPI vise à constituer un patrimoine de logements neufs de qualité.

AEW Ciloger a investi près de 500 M€ dans 1800 logements neufs au cours de ces dix dernières années. La société de gestion a d’ores et déjà engagé des recherches d’investissements auprès des promoteurs pour mettre en œuvre la stratégie de la SCPI.

Isabelle Rossignol, Directeur Général Délégué de la division Grand Public AEW Ciloger, déclare : « Nous visons une collecte maîtrisée de 80M€, afin de constituer un patrimoine qualitatif pour la SCPI, et nous nous appuyons sur notre expertise en matière d’investissement en logement pour sélectionner en priorité des logements neufs en Île-de-France et dans les grandes métropoles régionales. Ces actifs, qui relèveront du secteur intermédiaire, devraient bénéficier d’une bonne stabilité locative et de perspectives de valorisation à l’horizon 15 ans. »