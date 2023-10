Avec cette transaction sur une maturité 5 ans, Sfil étend de 2 années supplémentaires sa courbe de référence en dollar et contribue à diversifier ses sources de financement à moyen long terme après 2 transactions en euro lancées au cours du 1er semestre à 5 et 7 ans. « Cette nouvelle transaction en dollar américain permet à Sfil de continuer à répondre aux besoins de financement des territoires, de l’économie française et aux enjeux climatiques et de souveraineté, qui sont les missions publiques dévolues au Groupe Sfil » indique Philippe Mills, Directeur Général de Sfil et Président du conseil de surveillance de Caffil.