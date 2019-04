wilov, la première assurance auto « Pay When You Drive », annonce aujourd’hui un tour de table de 3,2 millions d’euros, réalisé auprès d’Arkéa et d’Allianz France, via le fonds InnovAllianz (fonds d’investissements stratégiques dédié aux startups). Cette levée de fonds a pour objectif d’accélérer la croissance de l’entreprise en élargissant son offre mais également en la déployant à terme à l’international.

Une offre qui a su convaincre les automobilistes

wilov, startup lancée en 2017, est venue bousculer le secteur de l’assurance auto avec la première offre « Pay When You Drive », 100% sur mobile, sans engagement, et dont le prix s’ajuste tous les mois en fonction du nombre de jours de conduite. Son marché, qui vise les automobilistes ne conduisant pas tous les jours, et en particulier les urbains connectés, représente plus de 10 milliards d’euros et concerne quelques 20 millions de véhicules français.

Son offre simple (inscription en seulement 10 minutes, prise en charge intégrale du changement d’assurance), transparente et économique (facture réduite de 30% en moyenne) a su répondre aux nouvelles attentes des automobilistes. Avec une croissance du chiffre d’affaires de 20% par mois, la startup a déjà assuré plus d’un million de trajets.

Face au succès rencontré, wilov continue sa route et souhaite même accélérer : celle-ci a récemment rejoint le startup Garage de Facebook à Station F. L’ambition est de dépasser les 100 000 clients dans les 3 prochaines années.

Devenir l’assurance de la mobilité au sens large

L’expérience proposée a fait ses preuves : l’app wilov est la mieux notée des applications d’assurance des stores, et la première app d’assurance au monde à bénéficier du label « coup de cœur » d’Apple. Plus de 40% des nouvelles souscriptions proviennent d’ailleurs du bouche à oreille.

Par cette levée de fonds, wilov souhaite poursuivre l’élargissement de son offre en se positionnant notamment sur le segment des voitures de luxe et de collection, et proposer une expérience d’assurance unifiée de la mobilité au sens large :

Investissements en R&D pour le développement d’offres correspondant aux nouveaux usages, et d’une expérience client toujours plus fluide et agréable

Croissance de l’équipe pour accompagner la communauté de wilovers

Partenariats avec les acteurs innovants de la mobilité

Des investisseurs de premier plan dans l’écosystème Fintech, partenaires de choix pour wilov

Le groupe Arkéa développe depuis plus de dix ans une stratégie originale pour réinventer la banque et l’assurance. En collaborant avec un écosystème de fintechs et d’insurtechs, Arkéa est devenu un acteur incontournable de l’économie numérique. Ensemble, ils développent des services financiers novateurs avec pour objectif d’optimiser l’expérience client. C’est cette ambition qui pousse Arkéa à nouer des partenariats, commerciaux et/ou capitalistiques, avec des pépites de l’insurtech, comme wilov qui apporte une réponse adaptée aux aspirations des clients, en adéquation avec l’évolution des modes de consommation. La collaboration entre wilov et Suravenir Assurances, la filiale d’Arkéa spécialiste de l’assurance des biens et des personnes pour les particuliers, a démarré en 2017 par la co-conception de l’offre « Pay when You Drive ».

Pour Allianz France, cet investissement du fonds InnovAllianz s’inscrit dans une stratégie d’innovation ouverte lui permettant de bénéficier de l’exceptionnelle richesse créative dont fait preuve l’environnement entrepreneurial français. La mobilité, comme bien d’autres secteurs, est en train de connaître de profondes transformations, autant en termes de modèles économiques que d’évolutions technologiques.

Dans ce contexte, la compréhension de ces évolutions et des usages qui en découlent est un axe déterminant pour Allianz France afin de construire l’assurance de demain. L’assureur est ainsi particulièrement enthousiaste à l’idée d’accompagner wilov dans le développement de solutions d’assurance à la demande « Pay When You Drive » aussi bien en France qu’à l’étranger.

Avec l’appui de ses partenaires, wilov compte accélérer significativement son développement en France et à l’étranger dans les prochaines années.