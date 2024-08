Dr. Jonquille & Mr. Ail lève 850 000 euros pour agir face à la perte de biodiversité au travers d’une app jardin innovante !

Dr. Jonquille & Mr. Ail, marque numérique spécialiste de la distribution et de la création de produits originaux de jardinage, annonce une première levée de fonds de 850 000 euros. Cet investissement permettra d’affirmer l’ambition de cette entreprise à mission de l’Économie sociale et solidaire. Toujours dans une démarche à impact visant à sensibiliser à l’écologie, au développement durable et à la sauvegarde de la biodiversité, Dr. Jonquille & Mr. Ail propose des solutions innovantes dans le secteur du jardinage. Elle développe notamment une application mobile gratuite pour accompagner les jardiniers amateurs dans leur pratique de création d’espaces de culture productifs, durables et favorisant la biodiversité. Cette start-up française accueille donc à son capital des réseaux de Business Angels nantais, yonnais et rennais, tels que ABAB, Premier étage et BA35 aux côtés de la BpiFrance, de France Active et du Réseau Initiative Nantes qui apportent leur concours en prêt. Créée en 2019 par Théo Couton, Daniel Yamba, Hugo Sauzeau et Gaël Brelet, Dr. Jonquille & Mr. Ail compte aujourd’hui onze collaborateurs. Marque forte sur le marché du jardinage, l’entreprise commercialise plus de 300 références de semences bio et reproductibles ainsi que des produits de jardinage responsables. Avec cet apport en capital, Dr. Jonquille & Mr. Ail entend accélérer le développement de son application mobile en recrutant de nouveaux talents, mais aussi en utilisant des technologies toujours plus performantes.