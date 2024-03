Comme les années précédentes, la part de projets dans les activités industrielles reste importante en 2023, avec un tiers des investissements, pour 504 emplois, signe que la politique de reconquête industrielle de la Région porte ses fruits. Plus de 30 % d’entre eux sont axés sur des activités liées à la chimie et à la transformation de matériaux, destinées à divers usages d’emballage tels que le verre, les composites, le papier et la fibre de bois. De plus, le deuxième rang est occupé par plusieurs projets de production et de stockage d’énergie, notamment dans les domaines du photovoltaïque et de l’éolien. Ces investissements productifs irriguent l’ensemble du territoire néo-aquitain.

TORAY CARBON FIBERS [Japon, extension, Pyrénées-Atlantiques] : le groupe japonais Toray, premier fabricant mondial de fibres de carbone, poursuit ses investissements sur son site d’Abidos, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une sixième ligne de production va être installée afin de répondre à la demande croissante sur les marchés français et européen, générant la création d’une cinquantaine d’emplois supplémentaires sur le site béarnais.

Les centres de décision, quant à eux, représentent 15 % des projets et 8 % des projets sont liés à des activités de R&D.

EQUITOM [Belgique, création, Charente-Maritime] : Equitom est une clinique équine belge spécialisée dans un large panel de services de la chirurgie à la médecine interne en passant par l’orthopédie, l’imagerie médicale. Equitom a décidé de créer sa deuxième clinique vétérinaire en France, à Grézac à côté de Royan pour une prévision de création de 50 emplois à 3 ans.

En 2023, le secteur du conseil, de l’ingénierie et des services opérationnels aux entreprises se distingue en tant que principal pourvoyeur d’emplois, représentant 49 % du total des emplois créés.

Les projets de réinvestissement de la part de comptes étrangers déjà présents sur la région restent un moteur majeur pour la création d’emploi, représentant 68 % des emplois annoncés. Ce type d’opération de réinvestissement est un signal fort pour la France mais aussi pour le territoire en termes de maintien des emplois et des compétences locales. Il démontre la confiance du groupe et l’intérêt stratégique de continuer à développer l’activité sur le même site de production.

GOUPIL [Etats-Unis, extension, Lot-et-Garonne] : spécialisé dans les véhicules utilitaires électriques, Goupil poursuit sa croissance au cœur du Lot-et-Garonne. L’entreprise investit pour augmenter ses capacités de production, mais également pour rendre son process de fabrication plus vertueux : internalisation des activités de peinture, démarche d’écoconception, installation de panneaux photovoltaïque et d’un four de thermolaquage utilisant l’énergie produite. Goupil souhaite impulser cette démarche environnementale à l’échelle du groupe, l’entreprise américaine Polaris, endossant le rôle de témoin environnemental. 50 créations d’emplois accompagnent ces investissements.

En 2023, les investissements étrangers en Nouvelle-Aquitaine proviennent de nombreux pays différents, 21 nationalités au total. Cependant, ce sont historiquement les mêmes pays qui investissent le plus en région, à savoir le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Allemagne. Ce trio de tête est pourvoyeur de 57 % des emplois.

Cette année, on observe une tendance croissante à la pérennisation des sites industriels grâce à des investissements axés sur la décarbonation. À l’échelle régionale, les entreprises recensées ont concrètement investi dans des initiatives telles que le changement de leur mix énergétique, le remplacement d’équipements plus énergivores par des alternatives plus efficientes, ainsi que la réduction de leur consommation d’eau. Ces engagements, soutenus par des investissements totalisant des dizaines de millions d’euros, témoignent de signaux positifs et s’alignent parfaitement avec Néo Terra, la feuille de route du Conseil régional pour accélérer la transition écologique et énergétique.

O-I GLASS [Etats-Unis, investissement de décarbonation, Gironde] : O-I Glass est l’un des principaux producteurs de bouteilles et de pots en verre au plan mondial, qui compte 9 usines en France, a finalisé en 2023 deux chantiers visant à la décarbonation de ses activités. Sur son site de production de bouteilles en verre de Vayres (en Gironde), un investissement de 50 M€ consacré à l’installation de la dernière technologie de combustion gaz-oxygène et d’un système de récupération de chaleur a permis de réduire jusqu’à 20 % les émissions de CO2 et jusqu’à 60 % les émissions de NOX.