Eurazeo et IK Partners sont entrés en discussions exclusives pour la cession de la participation d’IK Partners au capital d’Eres Group. L’entrée d’Eurazeo au capital d’Eres Group, aux côtés de l’équipe de direction, permettra de soutenir les ambitions de croissance du leader indépendant de l’épargne salariale, de la retraite et de l’actionnariat salarié.

Spécialiste de l’épargne salariale et retraite depuis 2005, Eres s’est imposé comme le leader indépendant des solutions d’épargne pour l’entreprise (PEE, PEI, PER d’entreprise) et pour les investisseurs particuliers (PER individuel, assurance vie). Accompagnée par IK Partners depuis 2019, Eres Group a connu, ces dernières années, une forte croissance voyant ses encours (gérés ou conseillés) passer de 2,5 milliards d’euros en 2018 à 6,7 milliards d’euros en 2023.

Forte de ce nouveau soutien de poids à son capital, l’équipe Eres continuera de se renforcer et de poursuivre en toute indépendance le développement de ses offres et de ses solutions, au service des besoins de ses clients, entreprises comme particuliers, et de ses partenaires distributeurs.