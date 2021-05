L’investissement sera également utilisé pour développer les technologies de chaleur durable, des solutions OEM pour les fabricants de chauffage et de refroidissement, et pour l’expansion sur de nouveaux marchés.

Le marché du logement collectif est appelé à se digitaliser et compte plus de 50 millions de logements en Europe [1], qui sont gérés par des sociétés immobilières et des municipalités. Le Green Deal européen exerce une pression politique sur le secteur pour qu’il se transforme et gère sa consommation d’énergie de manière beaucoup plus efficace grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, les sociétés immobilières sont en train d’adopter l’innovation plus rapidement que jamais. En effet 81 % des organisations immobilières prévoient d’utiliser les nouvelles technologies numériques dans leurs business traditionnels via des dépenses technologiques et logiciels en constante augmentation [2].

Avec sa gestion intelligente du chauffage domestique, tado° fournit des solutions pour les consommateurs et les entreprises. Il s’agit de thermostats intelligents pour les systèmes de chauffage et de climatisation mobiles, ainsi que des produits SaaS pour les services publics d’énergie et les sociétés de services de chauffage. Aujourd’hui, tado° est partenaire de la majorité des 20 plus grandes entreprises de services publics en Europe pour les aider à passer du statut de fournisseur d’énergie à celui de fournisseur de services énergétiques. Le marché du logement commercial devrait devenir un nouveau segment de marché pour l’entreprise et ainsi digitaliser la grande majorité des bâtiments.

« Le partenariat avec noventic va donner le coup d’envoi à de nouvelles solutions proptech pour le marché des logements commerciaux et nous sommes ravis de nous associer à Noventic, qui a une grande expérience dans ce secteur » déclare Toon Bouten CEO de tado°. « En tant que leader de la gestion intelligente de la gestion intelligente du climat domestique, tado° est en excellente position pour apporter ses solutions d’efficacité énergétique à ce marché en pleine mutation. »

« Dans le contexte des objectifs européens en matière de climat, nous voulons combiner les données de consommation avec un contrôle intelligent de celle-ci afin d’aider encore mieux le secteur de l’immobilier professionnel à mettre en œuvre ses stratégies d’économie d’énergie » déclare Dirk Then, Directeur Général de noventic. Stephan Bause, directeur financier de noventic ajoute : « Avec cet investissement stratégique, nous élargissons avec tado° notre portefeuille de solutions pour y inclure une technologie de gestion du climat domestique leader sur le marché. »

Grâce à ce partenariat, tado° et noventic offriront de nouvelles et meilleures solutions d’efficacité énergétique et de digitalisation à un nouveau marché énorme de la construction de maisons et de bâtiments à usage d’habitation. Dans le même temps, tado° continuera à développer son activité grand public et son activité de solutions pour les services publics et les entreprises de chauffage.