Lancée en avril 2021 par les fondateurs de BIG MAMMA et Christine de Wendel, sunday, qui permet en flashant un petit QR code posé sur la table de réaliser le paiement au restaurant le plus rapide au monde, effectue un second tour de table en levant 100 millions de dollars ( 24 millions de dollars au mois d’Avril).

En 5 mois ce sont plus d’un million de personnes qui ont payé en 10 secondes et qui ont profité de leur repas jusqu’à la dernière minute. Dans le même temps ce sont plus de 1 500 restaurateurs qui ont choisi de s’équiper de sunday.

Cette nouvelle levée s’inscrit dans le prolongement de l’exceptionnelle demande obtenue jusqu’à présent. La façon dont les gens paient au restaurant est en train de changer pour de bon. L’intuition qu’ont eue les fondateurs de sunday il y a 5 mois résulte d’une tendance mondiale auprès des restaurateurs, de leur staff et de leurs clients.

Cette nouvelle manière de payer au restaurant s’étend désormais au marché de masse, de la pizzeria familiale à l’étoilé Michelin, pour un marché global de 7 500 milliards de dollars.

Cette nouvelle levée de fonds est par Coatue, avec la participation de partenaires de DST Global ainsi que d’investisseurs issus du monde de l’hôtellerie, de la restauration et de la tech.