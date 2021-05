parcelLab, leader mondial de la gestion de l’Operation Experience, a annoncé aujourd’hui avoir sécurisé une levée de fond de 112 millions de dollars US / 92,5 millions d’euros en Serie C. Ce tour de table a été mené par la société mondiale de capital-risque et d’investissement privé Insights Partners et Endeit Capital. Les investisseurs existants, Capnamic Ventures et coparion, ont également contribué à cette dernière levée de fonds qui permettra au leader de la catégorie Operation Experience de poursuivre sa mission qui consiste à rapprocher les marques et leurs clients lors de l’expérience post-achat.

« Alors que le e-commerce devient de plus en plus compétitif, offrir des expériences uniques et de marque est un enjeu majeur de la croissance. Identifier les opportunités permettant de se rapprocher de ses clients afin de construire des relations durables est un facteur clé de différenciation. Les marques qui investissent dans l’Operation Experience transforment la complexité opérationnelle en opportunités de se différencier de la concurrence sur le marché. Nous sommes très enthousiastes et fiers de participer à cette aventure et nous avons hâte de pénétrer de nouveaux secteurs industriels et d’aider de nouveaux clients à améliorer leur Operation Experience. » déclare Tobias Buxhoidt, PDG et fondateur de parcelLab.

« Nous sommes fiers d’investir dans des entreprises ScaleUp qui apportent des changements significatifs à leur secteur. Nous voyons, en parcelLab un véritable potentiel pour transformer la manière dont les marques se connectent avec les gens. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la croissance et la progression de parcelLab, alors qu’ils s’imposent comme véritable leader dans la catégorie Operation Experience. » exprime Matt Gatto, directeur général d’Insight Partners

parcelLab a été fondée en 2015 par Tobias Buxhoidt, CEO Julian Krenge, CTO, et Anton Eder, COO. Entre le financement de série B et de série C, parcelLab s’est appliqué à transformer l’expérience client et la communication post-achat en processus opérationnels traditionnellement opaques, complexes et à l’origine de beaucoup de frustrations . La catégorie Operation Experience s’attaque au post-achat et bien au-delà en positionnant le client au centre de toutes les priorités.

Endeit Captial, l’un des principaux investisseurs européens dans le secteur des technologies de pointe, contribue également à ce tour de table. parcelLab sera le premier investissement de son nouveau fond, Endeit Capital III, qui investira 250 millions d’euros dans la souveraineté numérique de l’Europe au cours des prochaines années. Philipp Schroeder, associé chez Endeit, a commenté ce qu’Endeit voit en parcelLab : « L’équipe parcelLab s’est clairement donnée comme mission de fournir à ses clients un produit de très haute qualité, à l’international. Nous avons une forte expérience de développement de business dans plus de 30 pays, basée sur une approche “buy and build”, nous avons donc une réelle contribution à apporter.

L’équipe de ParcelLab est le parfait exemple d’entrepreneur Internet que nous voulons soutenir - des entrepreneurs qui veulent conduire le changement pour rendre l’Europe plus compétitive et qui ont l’ambition de devenir les leaders du marché mondial. »

De grands noms comme Lidl, IKEA, Bose, Nespresso, Puma ou Back Market se sont associés à parcelLab pour transformer leur Operation Experience, leur permettant ainsi d’obtenir d’impressionnants taux de conversion et statistiques de réussite, tels que des augmentations à deux chiffres du montant du panier, des taux d’ouverture d’e-mails de plus de 90 %, des réductions de 25 % des WISMO (Where Is My Order) et des augmentations à trois chiffres des avis clients.

Pour les marques, cela signifie plus de chances de créer des relations durables. Et pour les clients, cela signifie vivre des expériences post-achat mémorables.

Ce nouveau financement permettra d’accroitre l’expansion mondiale de parcelLab, de soutenir le développement de nouveaux produits et d’accélérer la progression de notre portail de retours récemment lancé, qui permet aux marques d’offrir une expérience de retour transparente de bout en bout.

« Cette plateforme de gestion de l’Operation Experience poursuit sa croissance exponentielle dans de nouveaux secteurs et entrainera le recrutement de nouveaux talents dans le monde entier (entièrement à distance). Nous sommes ravis de pouvoir mettre notre technologie au service de nouvelles marques et de nouveaux secteurs, alors que l’obsession du client est un impératif commercial pour tout produit ou service dans le monde actuel, en perpétuel mouvement », ajoute Tobias.