La société dispose d’un portefeuille unique de boîtiers électriques, de solutions de traçage thermique électrique, de systèmes complets de gestion de la chaleur, de solutions électriques et de systèmes de fixation qui relient et protègent les systèmes critiques dans le monde entier, où le coût de la défaillance est élevé. Ses solutions électriques innovantes permettent de maximiser l’efficacité des clients, d’améliorer l’utilisation, de réduire les coûts d’installation ainsi que le coût total de possession et de réduire les temps d’arrêt.

« En tant qu’entreprise indépendante, nVent a franchi une étape importante en devenant un leader mondial des solutions de protection électrique et de raccordement pour des clients du monde entier », a déclaré Beth Wozniak, CEO de nVent. « nVent sera une entreprise à croissance rapide et dynamique, centrée sur ses clients et évoluant rapidement. Je suis fière de faire partie de l’équipe nVent et j’ai confiance dans la stratégie et le portefeuille que nous avons mis en place pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires ».

L’attribution des actions ordinaires de nVent a eu lieu le 30 avril 2018 à 16 h 59 HAE (heure avancée de l’Est). Pour cette attribution, nVent a émis une action ordinaire pour chaque action ordinaire Pentair détenue à la fermeture des bureaux le 17 avril 2018, date d’inscription pour la distribution.

nVent compte parmi ses clients des constructeurs d’édifices commerciaux, des entreprises du secteur de l’énergie, des centres de données et des fabricants industriels. L’activité de la société - divisée en trois segments - s’articule autour de six marques bien établies.

Le segment ’Armoires et boîtiers électriques’ est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de protection électrique et électronique. Commercialisés sous les marques nVent HOFFMAN et nVent SCHROFF, les armoires nVent offrent une double protection : la protection des équipements électriques, de l’environnement d’exploitation et des personnes contre les risques électriques. La marque nVent HOFFMAN comprend des armoires en acier, en acier inoxydable et non métallique, des solutions d’armoires modulaires et des systèmes de refroidissement industriels. La marque nVent SCHROFF comprend des armoires de serveurs, des solutions de refroidissement de centres de données, des alimentations, des sous-racks et des boîtiers.

Le segment ’management thermique’ dispose d’un portefeuille unique de solutions de traçage thermique et de systèmes de gestion de la chaleur. Les solutions nVent RAYCHEM comprennent le traçage thermique pour les tuyaux dans les installations industrielles, les bâtiments et les infrastructures, les composants de systèmes de chauffage, les câbles de câblage résistant au feu, les câbles de planchers et matelas chauffants, les thermostats et les systèmes de contrôle. nVent TRACER offre des services de gestion de la chaleur clés en main, comprenant la conception, la gestion de projets d’ingénierie et les services de construction.

Le segment « Solutions électriques et de fixation » comprend les composants utilisés pour fixer, fermer et protéger les systèmes de câbles et de fils. La marque nVent ERICO offre des composants pour la protection électrique, la connectivité ferroviaire et de transport en commun, l’installation de solutions de télécommunication, des systèmes électriques des services publics et des installations industrielles. La marque nVent CADDY comprend des produits de fixation, de fermeture et de support pour l’installation électrique, la protection contre les séismes et les incendies, la communication de données et le chauffage, la ventilation et les systèmes de climatisation.