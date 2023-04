Dans ce cadre, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Open CNP, a rejoint les actionnaires historiques : AG2R LA MONDIALE via son fonds ALM Innovation, CPMS et les fondateurs de Digital Insure. Ce tour de table permet à l’entreprise de franchir un nouveau cap pour développer son offre dédiée dans l’assurance, renforcer ses équipes et poursuivre sa croissance.

Alors que les dépenses de santé représentent en moyenne 3 350€ par an et par habitant (quasiment 3 fois le SMIC), et malgré un investissement de 38 milliards d’euros pour leur assurance santé, les Français sont contraints de débourser 15 milliards d’euros supplémentaires pour combler la différence avec leurs dépenses réelles, soit un budget total de 53 milliards d’euros chaque année. Un constat qui impose une meilleure maîtrise des dépenses de santé.

Fondée en 2017, mySofie donne aujourd’hui aux Français les outils pour devenir acteur de leur santé. L’application gratuite permet aux utilisateurs de piloter leur budget santé, de maîtriser leurs dépenses et d’optimiser leur consommation de soins médicaux grâce à une analyse quotidienne de leur protection santé. Elle permet de centraliser l’ensemble des contrats santé de la famille sur une seule et même plateforme et de mieux identifier le rôle de chaque acteur (régime obligatoire et complémentaires) et donc de détecter les défauts de sa couverture actuelle.

Avec cette levée de fonds, la start-up lance de nouvelles solutions et services d’assurance « sans couture », qui mettent le bénéficiaire au coeur du processus. Chacun peut désormais agir pour réduire et optimiser ses dépenses de santé.

DES INVESTISSEURS CONVAINCUS PAR LA VISION MYSOFIE QUI ASPIRE À RENDRE LES FRANÇAIS ACTEURS DE LEUR ASSURANCE SANTÉ

Le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Open CNP, a rejoint les actionnaires historiques que sont AG2R LA MONDIALE via son fonds ALM Innovation, CPMS et les fondateurs de Digital Insure, courtier spécialisé en assurance emprunteur. Ils ont tous été convaincus par le modèle de mySofie et son plan de développement à venir visant à éclairer les Français sur leur budget santé.

MYSOFIE INVENTE UN NOUVEAU SYSTÈME DE CONSOMMATION DES GARANTIES SANTÉ ET DONNE LA POSSIBILITÉ AUX ASSURÉS D’ADAPTER LEURS GARANTIES À LEURS BESOINS

En renforçant leurs garanties avec les offres myBooster.

mySofie détecte le reste à charge de façon automatique et le rembourse immédiatement à hauteur maximum de 75% sans formalité supplémentaire. Une démarche simple et transparente pour l’utilisateur.

mySofie détecte le reste à charge de façon automatique et le rembourse immédiatement à hauteur maximum de 75% sans formalité supplémentaire. Une démarche simple et transparente pour l’utilisateur. En proposant des couvertures centrées sur les coups durs de la vie et non plus sur le confort avec des « paniers » dont seule la moitié est utilisée.

Forte d’une analyse fine de la consommation santé de sa communauté, la start-up envisage de lancer prochainement des solutions d’assurance santé adaptées et adaptables à chacune et chacun centrées sur l’hospitalisation afin de respecter le pouvoir d’achat et les besoins de soins des utilisateurs.

L’ÉQUIPE DERRIÈRE LA TECHNOLOGIE

En parallèle, mySofie poursuit son développement technologique, fondé sur l’intelligence artificielle, au profit d’une meilleure fluidité entre les acteurs, et au bénéfice des Français, à la fois consommateurs et patients.

Les deux fondateurs, Philippe Baranski et Aymeric Mehu, ont constitué une équipe composée de développeurs informatiques, data scientists, production, support, graphistes, commerciaux, marketing et communication qui poursuit avec ingéniosité cette mission.

L’assurtech française a enregistré plus de 5,2 millions de visites en 2022 et compte bientôt 500 000 membres, soit 5 fois plus que lors de sa dernière opération financière en mars 2021.

Cette levée de fonds a été réalisée avec le concours du cabinet de conseil Orrick ainsi que de Me Thibault LASSERRE, avocat au barreau de Paris et le soutien de la Banque Publique d’investissement du Sud-Ouest.