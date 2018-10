Acquisition de trois hôtels :

Ce financement a permis l’acquisition de trois établissements hôteliers déjà gérés par mmv. Il s’agit des Hôtels Les Brévières à Tignes (146 chambres pour 334 lits), Les Bergers à L’Alpe d’Huez (194 chambres pour 447 lits) et Altitude à Arc 2000 (192 chambres pour 435 lits). Ces trois établissements sont classés Villages de Vacances 4* et font partie du parc de 12 Hôtels Club situés dans les Alpes.

Stratégie de croissance :

Le groupe mmv confirme ainsi sa dynamique de croissance, qui l’amène aujourd’hui à accueillir plus de 220 000 vacanciers par an. Né du rachat en 1989 de trois hôtels, le groupe mmv est ainsi devenu en trente ans le spécialiste français des vacances Club à la montagne, en hiver comme en été, et l’un des principaux opérateurs du tourisme en montagne. Présidé par Jean-Marc Filippini, l’un de ses deux cofondateurs, le groupe est présent dans seize stations alpines parmi les plus renommées.