Quelques mois après son 1er closing, le fonds idi EM IV réalise un premier investissement dans un fonds de private equity en Chine, CMC Capital Partners III.

idi Emerging Markets Partners a pris un engagement de 10 millions USD dans le fonds de private equity chinois CMC Capital Partners III (« CMC III »). La gestion de ce fonds est assurée par CMC Capital Partners, une société d’investissement fondée en 2010 et basée à Shanghai, Pékin et Hong Kong.

Doté d’un peu plus de 950 millions de dollars, le fonds a pour objectif de prendre entre 12 et 15 participations significatives dans des PMEs servant les classes moyennes en Chine et s’appuyant sur les nouvelles technologies et nouveaux médias.