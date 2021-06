Sans condition de diplômes et avec un CDI garanti en fin de cursus, iconoClass est la première école dédiée aux métiers du business development, qui couvre les frais de scolarité de ses élèves jusqu’à leur embauche. Fondée il y a un an et demi, iconoClass annonce aujourd’hui une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès des fonds Brighteye Ventures et Mustard Seed Maze, ainsi que de business angels tels que Cédric Sellin (Apax Partners), Josef Bovet (SumUp, ex Tiller) ou encore Bruno Sola (Bizness). Cette opération permettra à la jeune start-up parisienne d’accélérer son développement en France et en Europe, avec notamment, le lancement de sa première promotion londonienne prévu en janvier 2022.

iconoClass est une école en 4 mois, dédiée à tous les métiers du business development, et ouverte à tous les titulaires d’un baccalauréat, quel que soit leur âge et leur parcours. Créée par et pour les commerciaux, elle offre une formation intensive qui privilégie le learning by doing, l’apprentissage auprès de professionnels grâce à un programme basé sur la pratique. L’immersion professionnelle au cœur de l’apprentissage, représente d’ailleurs 80% des programmes dispensés.

Son modèle est unique en France : iconoClass garantit à ses étudiants un CDI à l’issue du cursus au sein de ses nombreuses entreprises partenaires (Doctolib, Cdiscount, Spendesk, Wemaintain,...) engagées à les intégrer dans leur processus de recrutement ; l’école couvre leur coût de formation jusqu’à l’embauche, une première en France.

« Nous sommes fiers de faire figure de pionnier de la formation à impact sur des métiers valorisés et bien payés que sont ceux du business development. En créant iconoClass, j’ai souhaité offrir une éducation d’excellence au plus grand nombre, peu importe les parcours scolaires et les moyens financiers. Cette levée de fonds nous permettra d’accélérer notre force de frappe à l’heure où la précarité étudiante devient une urgence économique et sociale qu’il faut résoudre à bras le corps. », Marie Taquet, Fondatrice et Présidente d’IconoClass.

A travers ce tour de table, iconoClass porte quatre ambitions majeures pour accélérer le développement de son modèle unique de formation nouvelle-génération. En ligne de mire :