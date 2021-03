Lancée en 2016, iZi Family est la 1ère plateforme dédiée à guider et à accompagner à distance toutes les familles aux moments clés de la vie. Proposée aux professionnels (banquiers, assureurs, acteurs sociaux, administrations, …) mais aussi aux particuliers, la solution vise à simplifier la gestion administrative et gagner du temps dans des situations aussi diverses qu’un handicap, la perte d’autonomie d’un proche ou d’un décès. La start-up annonce aujourd’hui la réalisation d’une levée de fonds d’un montant de 500 000 euros, réalisée auprès de Volney Développement, Ocean Participations et Pays de Loire Participations. Cette opération permettra à iZi Family d’accélérer son développement en France, et en particulier, de devenir le partenaire de tous les acteurs professionnels qui souhaitent guider les familles et leur faciliter la gestion des nombreuses démarches à réaliser dans des moments qui comptent.

DEVENIR LE 1er COMPAGNON ADMINISTRATIF DES FAMILLES ET DES ACTEURS SOCIAUX

Alors que le contexte sanitaire actuel accentue l’enjeu social et sociétal, les services à distance deviennent essentiels pour guider et accompagner les familles dans la recherche d’aides et plus généralement dans la réalisation des démarches administratives. C’est là toute la vocation d’iZi Family qui propose un accompagnement de A à Z pour soi-même ou ses proches à chaque moment de vie (mariage, naissance, décès d’un proche, déménagement, départ à la retraite,…). iZi Family propose aux professionnels d’utiliser le service en marque propre ou blanche auprès de leurs clients, salariés ou administrés.. Demander une aide financière, souscrire/transférer ou résilier tous les contrats (assurances, électricité, services à domicile, …), bénéficier d’avantages fiscaux, assurer la protection d’un proche, adapter son logement, suivre les prestations sociales, gérer les comptes et les emprunts,… sur la plateforme, plus de 500 démarches sont disponibles.

Le fonctionnement est simple : iZi Family met à disposition de chaque famille un espace privé pour pouvoir gérer ses démarches en totale autonomie et confidentialité. La plateforme qualifie dans un premier temps le contexte de la famille à travers un minimum de questions posées.. La famille se voit alors guider dans toutes ses démarches avec la préconstitution automatique de tous les dossiers à envoyer, les organismes à contacter avec leurs coordonnées, … Une fois les dossiers complétés, la plateforme propose de les envoyer directement sous forme d’e-mail, de courrier simple ou même de récommandé. iZi Family permet ainsi à ses clients un suivi individualisé, une recherche optimale de toutes les aides et garantit la totale confidentialité de leurs données.

« Quels dossiers remplir ? Par quelle étape commencer ? Comment ne rien oublier ? A qui s’adresser ? La gestion des démarches administratives peut vite s’avérer aussi chronophage qu’anxiogène pour les familles, en particulier dans des moments de vie compliqués. L’année 2020, au cours de laquelle nos équipes ont accompagné la gestion de plus de 3000 décès, a véritablement accentué le besoin d’aide et de réassurance auquel répond iZi Family. Et les professionnels ne sont pas non plus en reste ! Ils ont besoin de gagner du temps pour se concentrer sur le service et le conseil en réduisant les tâches administratives sans valeur ajoutée. Tel un guichet unique, iZi Family centralise toutes les démarches pour répondre aux attentes de rassurance, d’accès aux droits et de simplification des familles tout en apportant un service unique aux professionnels qui les accompagnent », souligne Damien-Jean Coquin, fondateur d’iZi Family.

UNE LEVEE DE FONDS POUR ATTEINDRE DES OBJECTIFS AMBITIEUX A L’HORIZON FIN 2021

Créé en 2016, iZi Family accompagne des milliers de familles dans leurs démarches administratives et compte aujourd’hui des clients professionnels aussi divers que des associations, des pompes funèbres, des déménageurs, des banquiers ou assureurs. Figurent notamment parmi ceux-ci des Pompes Funèbres Publiques, le Crédit Agricole, ou encore Allianz.

C’est auprès de Volney Développement, Ocean Participations et Pays de Loire Participations, qu’iZi Family vient de boucler une levée de fonds de 500 000 euros. La start-up, basée au Mans, entend désormais accélérer son développement. En ligne de mire : de nouveaux investissements en R&D pour accentuer l’avance technologique de l’outil développé en interne ; et le renforcement de son offre B2B pour convaincre un maximum d’acteurs économiques : entreprises privées, associations et autres acteurs sociaux, administrations, … .