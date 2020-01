Créé en 1990 à Avignon, le Groupe IFC est implanté dans huit métropoles régionales situées dans le quart Sud-Est de la France et dispense au total une quarantaine de formations différentes. Chaque année, en liaison avec un réseau d’entreprises partenaires, les équipes d’IFC accompagnent plus de 2200 étudiants stagiaires vers un diplôme allant de Bac+2 à Bac +5 et MBA. IFC applique un modèle pédagogique actif et responsabilisant, tourné vers l’entreprise, afin de permettre aux jeunes une insertion efficace et rapide dans la vie professionnelle.

Actionnaire du groupe depuis 2015, iXO Private Equity réaffirme son engagement de long terme aux côtés de l’équipe de Direction, avec la mise en place d’un nouveau financement qui voit son dirigeant, Eric Dupressoire renforcer sa participation. « Le groupe IFC dispose d’un solide socle de développement et a démontré sa capacité à absorber les récentes évolutions règlementaires du secteur. Nous sommes donc très heureux de consolider notre partenariat qui depuis 2015 a permis à IFC de se diversifier et de former de plus en plus d’étudiants, » déclare Violaine Mahier, Directrice de Participations d’iXO Private Equity.

Eric Dupressoire, Président Directeur Général du Groupe IFC ajoute : « iXO Private Equity est un partenaire impliqué et engagé, qui depuis 2015 nous soutient dans tous les moments clés de la vie de notre groupe. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter de nouveau sur cette équipe pour aborder une nouvelle étape de notre développement. »