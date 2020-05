Rattachée au Président Julien DROUOT-L’HERMINE, elle vient renforcer l’équipe dirigeante et ouvrir les horizons d’iSelection dont l’activité a triplé en 7 ans, jusqu’à dépasser 3 500 logements commercialisés en 2019.

Son arrivée s’inscrit dans une stratégie de développement d’iSelection qui souhaite développer de nouveaux services à destination de ses clients et partenaires, parmi lesquels les Caisses d’Epargne, les Banques Populaires, Milleis Banque et les CGPI. Sa parfaite connaissance des produits immobiliers, son sens aigu du service client et des besoins des prescripteurs bancaires comme des gestionnaires de patrimoine indépendants sont au cœur des enjeux et de l’ADN d’iSelection.

« L’arrivée de Marie-Laure permettra à iSelection d’enrichir son offre et ses prestations grâce notamment à son expérience des modèles multi-produits et multi-services en immobilier. Sa dynamique et ses idées novatrices sont en adéquation avec notre ADN. Notre équipe dirigeante ainsi renforcée est prête à ouvrir de nouveaux horizons. » se félicite Julien DROUOT-L’HERMINE, Président d’iSelection.

Marie Laure BENEAT était depuis 2014 directrice générale LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL. Cette filiale, qu’elle a contribué à créer, est dédiée à la sélection et la commercialisation de produits immobiliers à destination de la clientèle patrimoniale du Groupe LA BANQUE POSTALE.

Elle avait précédemment travaillé en montage et distribution de produits immobiliers complexes auprès de structures de conseil en France et Outre-Mer.

De formation juridique, droit des affaires, elle est titulaire d’un Master en management de l’immobilier à l’ESSEC. Elle est âgée de 42 ans.