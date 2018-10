iRaiser permet aux associations et fondations qui collectent des fonds de bénéficier de solutions performantes, simples, rapides, particulièrement sécurisées et éprouvées, sur un modèle économique éthique.

iRaiser lève aujourd’hui 3 millions d’euros auprès d’IMPACT Partenaires, OLTRE Venture et GENERIS Capital Partners pour faire face à sa croissance interne et externe.

Cet investissement permet notamment la finalisation de l’acquisition d’Aidbuilder Nordic et de iFunds Belgique. iRaiser Group consolide sa position de leader européen avec plus de 500 millions de fonds collectés sur 16 pays, 40 collaborateurs et des bureaux dans 6 pays (Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Italie) et des références de 1er plan dont notamment l’UNHCR, l’UNICEF, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Croix-Rouge, Amnesty International, le Louvre, SOS Méditerranée, ActionAid, WWF ou Oxfam, ...

Pour Antoine Martel, Président & co-fondateur d’iRaiser : « Les associations et fondations sont face à un monde qui change : des fonds institutionnels en baisse, une concurrence accrue, une multiplication des canaux et des techniques de collecte de fonds, rendant leur développement plus difficile que jamais. iRaiser souhaite leur simplifier la vie grâce à une solution unique en 12 langues et plus de 50 devises, gérant l’ensemble de leurs canaux et techniques de collecte (landing page, pétition, paiement en ligne, crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising, marketing automation et CRM). Impact Partenaires, Generis Capital Partners et Oltre Venture sont les partenaires idéaux car nous partageons les mêmes objectifs de concilier développement, responsabilité, éthique et impact social. Notre but commun est de permettre aux associations et fondations de collecter encore plus de fonds en répondant aux exigences de sécurité, d’éthique et de transparence. »

Pour Yannis Lambourdière, directeur d’investissement chez IMPACT Partenaires :« iRaiser est un leader européen de l’accompagnement des associations dans leurs levées de fonds. Nous sommes vraiment très heureux d’accompagner une équipe performante et passionnée, et de pouvoir participer activement à leur développement. »

Pour Thibaut de Roux, Directeur Général de Generis Capital Partners : « Nous avons été séduits par les performances des solutions, la vision et l’ambition du management, les qualités humaines des équipes et les références internationales déjà acquises. Nous partageons aujourd’hui l’énergie du management à faire d’iRaiser Group une belle success story européenne. »