C’est sur son partenaire historique IT Translation (investisseur en ultra-amorçage, et cofondateur des startups techno-deeptech issues de la recherche dans le numérique), mais aussi Arkéa, via son fonds d’innovation sociétale We Positive Invest, ainsi que le Crédit Agricole que la start-up s’appuie pour viser un développement en Europe dès 2019. Dans le cadre de ce tour de table, iQSpot fait appel à Nicolas Bonnet- Eymard en tant que senior advisor et expert du capital investissement et de l’immobilier.

Destinée aux foncières et gestionnaires de fonds immobiliers, la solution développée est un service clé en main par abonnement qui permet aux propriétaires d’un parc immobilier de suivre et d’analyser les performances énergétiques de leurs bâtiments. Le procédé ? Une analyse en temps réel des performances énergétiques des bâtiments via une plate-forme logicielle innovante. La startup propose une solution légère et connectée : un pack de capteurs sans-fil pour suivre les consommations multi-fluides du bâtiment (électricité, eau, gaz, réseaux de chaleur/froid) ; une plateforme analyse ces données et transmets les informations, sous forme de tableau de bord web au propriétaire et à ses gestionnaires (suivi des consommations ; recommandations d’actions correctrices ; reporting personnalisé). Parmi les clients d’iQSpot : Foncière INEA, Imodam, La française, Le Groupe Pichet...

« Notre solution apporte une solution simple et clé en main pour diminuer les consommations énergétiques des bâtiments. Nous avons à cœur de toujours perfectionner notre outil, avec les moyens techniques et marketing dont nous disposons. Avec cette levée, l’objectif est de faire d’iQSpot LA référence sur le marché des foncières immobilières et de nous développer à l’international, notamment en Europe » Julien Bruneau, CEO et Quentin Enard, CTO d’iQSpot.

Dates et chiffres-clés d’iQSpot :

01/2015 : Création de la société

10/2015 : Levée de fonds de 300 k€ et effet levier de 400 000 € auprès de Bpifrance et de banques.

05/2016 : lancement de la commercialisation

Ambition 2019 : Devenir LA référence auprès des foncières immobilières en France et viser l’international (Europe).

Au 31/08/2018 : 9 salariés, un CA multiplié par 4 (depuis 2016)

Nicolas Bonnet-Eymard, un nouveau Senior Advisor dans l’équipe iQSpot avec plus de 20 ans d’expérience en investissement non coté / immobilier commente « A l’heure où la question de la « transition énergétique » anime les débats je suis fier de participer à cette levée de fonds et de contribuer à la promotion d’une solution simple et conviviale au service de la performance énergétique des bâtiments. »