Basée à Paris, Alexandra sera responsable de la compliance de l’activité de gestion d’actifs au niveau mondial, et rapportera directement à Philippe Couvrecelle, Président de iM Global Partner.

"Avec sa longue expérience en matière de compliance internationale, nous sommes convaincus qu’Alexandra sera un soutien majeur pour la croissance de notre groupe", déclare Philippe Couvrecelle.

Alexandra, 50 ans, a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la compliance en banque d’investissement, capital-investissement et gestion d’actifs. Avant de rejoindre iM Global Partner, elle était Global Head of Compliance - US Chief Compliance Officer pour CANDRIAM, une société du Groupe New-York Life. Diplômée de l’école de commerce Neoma Business School, Alexandra a débuté sa carrière à Paris dans la banque d’investissement. Elle était particulièrement impliquée dans le courtage et la gestion de la liquidité. Elle est devenue responsable des questions réglementaires puis, en tant que Head of Compliance, a géré la relation réglementaire avec les régulateurs européens, britanniques, suisses et américains.

Alexandra a participé à la rédaction de l’ouvrage d’Eric Vernier "Techniques de blanchiment et moyens de lutte". Elle a également donné des cours à Neoma Business School.