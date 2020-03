Suite à l’annonce début février de l’acquisition de SYZAsset Management Luxembourg [1] et de l’intégration de la gamme de fonds OYSTER à sa plateforme de distribution internationale, iM Global Partner annonce l’arrivée de PhilippeUzan, expert renommé, pour diriger toute l’offre de gestion des plateformes de distribution de iM Global Partner. Basé à Paris, il dirigera la gestion de la Sicav luxembourgeoise représentant 2 milliards d’euros d’encours et sera notamment responsable de la sélection et du suivi des stratégies retenues par iM Global Partner pour sous-déléguer la gestion financière de ses fonds.

Philippe Uzan possède plus de 25 ans d’expérience, essentiellement dans la gestion d’actifs. Il rejoint iM Global Partner après plus de 11 années passées chez Edmond de Rothschild AM à des postes clés : Directeur des Gestions et Membre du Comité Exécutif. Il a auparavant occupé différentes fonctions opérationnelles en gestion d’actifs dans d’autres sociétés prestigieuses telles que Natixis Asset Management et AGF (Allianz Group). Philippe Uzan a débuté sa carrière comme trader produits dérivés actions à la Société Générale. Il est ancien élève de l’École Normale Supérieure.

Philippe Couvrecelle, Président d’iM Global Partner, commente cette nouvelle nomination : « Après de nombreuses aventures professionnelles communes, je suis tout particulièrement heureux d’accueillir Philippe dans notre équipe. Sa fine connaissance de la gestion sera un atout déterminant dans le développement de notre plateforme de distribution. Ses prochains chantiers seront en priorité l’évolution de la gamme OYSTER et notamment le développement de nouveaux produits à destination des clients. Assez rapidement Philippe pourrait également déployer ses compétences au service d’une future acquisition d’une gamme de fonds aux États-Unis. »

Philippe Uzan, Directeur Général Adjoint et Directeur des gestions, ajoute : « Après plusieurs années au sein de grandes sociétés de gestion traditionnelles, je suis très heureux de rejoindre iM Global Partner dont je partage la vision moderne et novatrice du secteur. Je me réjouis de participer à la construction de l’offre pour des clients répartis dans le monde entier. »

Philippe Uzan rejoindra le comité de Direction Générale de iM Global Partner désormais composé de :