Simon Frey rejoint iM Global Partner après avoir travaillé chez Swiss Rock Asset Management en tant que Directeur des ventes et de la relation client. Responsable du développement commercial expérimenté et spécialisé dans le secteur financier, Simon Frey a également travaillé chez Mirabaud Asset Management, Morgan Stanley Investment Management et Complementa Investment-Controlling.

Jamie Hammond, Directeur Général Adjoint et Responsable de la région EMEA, déclare : « iM Global Partner a connu une croissance très impressionnante depuis sa création en établissant des partenariats sur le long terme avec les meilleurs gérants d’actifs ».

« La Suisse est un marché très important pour nous. C’est l’un des endroits les plus compétitifs au monde pour la gestion d’actifs et les clients sont très réceptifs à notre modèle commercial. Simon jouera un rôle déterminant dans le suivi de nos clients existants et dans l’expansion de nos activités ».

Simon Frey ajoute : « Je suis ravi de faire partie d’une équipe aussi unique et créative chez iM Global Partner. Je suis impatient de présenter des solutions d’investissement innovantes aux clients et de contribuer à notre réussite mutuelle ».

La promotion de Julien témoigne de sa forte contribution aux activités d’iM Global Partner depuis qu’il a rejoint l’entreprise il y a presque 5 ans.

Jamie Hammond commente : « Julien a rejoint iM Global Partner au cours de ses années de formation et a joué un rôle déterminant dans le développement de nos activités et de notre présence dans la région EMEA. Julien continuera à être responsable de nos relations stratégiques clés et nous aidera à étendre les actions de la société dans des pays où nous ne sommes pas actuellement représentés physiquement ».

Julien Froger ajoute : « Je suis ravi de pouvoir continuer à offrir des solutions performantes pour chaque classe d’actifs à un si grand nombre de clients qui nous accompagnent depuis le début. Notre activité évolue et je suis impatient de pouvoir mettre à disposition à davantage de clients notre liste croissante de solutions de premier rang ».

La société de gestion d’actifs a également nommé récemment David Barfoot au poste de Directeur des activités pour le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes et l’Irlande.