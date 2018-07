iM Global Partner (initialement connue sous la marque iM Square) est une plateforme mondiale d’investissement et de distribution, dédiée à la gestion d’actifs. Son objectif est d’investir auprès de sociétés d’investissement entrepreneuriales traditionnelles et alternatives aux États-Unis, en Europe et en Asie, auxquelles elle fournit un soutien financier, de distribution et opérationnel afin d’accélérer leur croissance.

Basée à Boston, Sirios est une société de gestion appartenant à ses employés, avec 2,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle s’adresse à une clientèle institutionnelle et privée, aux Etats-Unis et à l’international. Sirios a développé depuis près de 20 ans un processus d’investissement long/short, et investit à l’échelle mondiale dans des sociétés à moyenne et grande capitalisation, avec une priorité sur les Etats-Unis.

iM Global Partner fournira à Sirios un service client sur-mesure, un soutien aux ventes et au marketing, ainsi qu’un accès à sa plateforme de distribution américaine, lancée très récemment et conçue pour permettre à ses Partners d’accéder aux canaux de distributions américains.

Ce partenariat contribuera à l’accélération de la croissance de Sirios selon deux axes :

le marché américain aves ses équipes basées à Philadelphie,

les marchés internationaux aves ses équipes basées à Paris et à Londres.

Philippe Couvrecelle, Président d’iM Global Partner déclare : "Nous sommes convaincus que les sociétés de gestion fonctionnant sur un modèle de boutiques ont un ADN unique qui permet aux plus talentueuses d’entre elles d’offrir des performances exceptionnelles à leurs clients. Selon nous, Sirios est l’un des meilleurs gérants long short et possède les atouts pour faire face aux nouveaux défis de l’industrie de la gestion. Nous sommes impatients de travailler à leurs côtés dans la réalisation mutuelle de nos objectifs de croissance sur les marchés américains et internationaux."

Commentant l’investissement d’iM Global Partner, John Brennan, co-fondateur de Sirios Capital Management explique : "Sirios est centré sur un processus d’investissement bottom-up robuste et pérenne depuis sa création en 1999. C’est la capacité d’iM Global Partner à soutenir nos activités existantes, ainsi que nos plans de croissance à travers nos trois stratégies d’investissement, qui nous a incité à nous associer à eux".

Jeff Seeley, Directeur des Opérations et Responsable du Développement Commercial d’iM Global Partner US ajoute : "Nous avons lancé la plateforme de distribution américaine d’iM Global Partner

plus tôt cette année et nous commençons à en voir les résultats. Notre investissement dans Sirios et notre partenariat de distribution élargira nos capacités auprès des intermédiaires et des conseillers financiers aux États-Unis. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir contribuer à accélérer le développement de Sirios au travers de nouveaux canaux de distribution ".

iM Global Partner a précédemment acquis des participations minoritaires dans deux sociétés de gestion américaines : Polen Capital, une société de gestion indépendante spécialisée dans les actions de croissance, et Dolan McEniry Capital, spécialisée dans les obligations d’entreprises américaines. Leurs actifs sous gestion respectifs ont augmenté depuis les investissements d’iM Global Partner :