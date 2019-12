Après Amsterdam, Berlin : iBanFirst étend sa présence en Europe.

Après s’être implanté aux Pays-Bas le mois dernier, iBanFirst, acteur international des services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires, annonce avoir fait l’acquisition de Forexfix, start-up allemande spécialisée dans le marché des changes et basée à Berlin avec des clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les clients de Forexfix vont donc bénéficier de la plateforme multiprimée d’iBanFirst, une interface unique pour payer et recevoir des paiements en devises, couvrir leur risque de change et financer leur développement international. Ce rachat participe au changement d’échelle d’iBanFirst et contribue à ses 5 milliards d’euros de paiements traités pour plus de 3 000 clients cette année.

L’alliance d’acteurs innovants au service des PME internationales Fondée en 2017 par Robert Kröber et Gerhard Maringer, Forexfix comptait parmi les premières plateformes web allemandes proposant une protection contre les risques de change et des paiements internationaux dans les devises principales. Comme les fondateurs d’iBanFirst, Robert Kröber et Gerhard Maringer trouvent que les PME sont négligées par les banques traditionnelles et soumises à des frais de transaction en devise étrangère exagérés. Et comme eux, ils désirent leur proposer des services financiers et une expérience utilisateur exceptionnels.

Robert Kröber, vice-président et directeur commercial Allemagne, a expliqué ce que signifie ce rachat pour les clients de Forexfix : « Malgré sa belle réussite sur le marché germanophone, la plateforme Forexfix ne satisfaisait pas tous les besoins, notamment ceux des exportateurs payés en devises étrangères. C’est là que la plateforme iBanFirst intervient, car elle propose une solution convaincante aussi bien aux importateurs qu’aux exportateurs. Ils pourront ouvrir des comptes multidevises associés à des IBAN à leurs noms, centraliser leurs comptes sur une interface unifiée, relier leurs systèmes comptables à la plateforme et bénéficier d’une offre plus large de services financiers, tels que les contrats de change à terme dynamiques. »

La société iBanFirst s’appuie sur la puissance de sa technologie, son service personnalisé et la connaissance approfondie du marché germanophone de Forexfix pour poursuivre son expansion en Europe. Robert Kröber note que : « Les entreprises internationales situées dans les régions européennes germanophones bénéficieront ainsi de services financiers toujours meilleurs. »

En Allemagne, cinq enseignes bancaires représentent 90 % du marché des changes. Toutefois, le montant de leurs frais a été jusqu’à quatre fois plus élevé que celui de Forexfix. Bon nombre d’entreprises du pays doivent payer leurs fournisseurs asiatiques en dollars, mais traiter avec leurs voisins des pays d’Europe centrale et de l’Est en devises locales. Les services en ligne s’avèrent donc particulièrement adaptés aux PME allemandes, qui sont disséminées sur le territoire. C’est d’autant plus vrai dans les Länder prospères du sud et de l’ouest, où elles sont implantées à la campagne.

Pierre-Antoine Dusoulier, PDG et fondateur d’iBanFirst, a commenté la nouvelle en ces termes : « Nous sommes ravis de cette deuxième acquisition cette année : non seulement elle étend notre présence géographique, mais elle étoffe notre connaissance du marché germanophone. Cet accord démontre la capacité d’iBanFirst à proposer des solutions de paiement internationales pertinentes à un nombre toujours grand d’entreprises à travers l’Europe et à développer ses activités dans de nouveaux pays. »