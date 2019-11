À la suite de cette opération, iBanFirst traitera un volume de paiements de 5 milliards d’euros par an et les clients de NBWM bénéficieront de la plateforme multiprimée d’iBanFirst, une interface unique pour payer et recevoir des paiements en devises, couvrir leur risque de change et financer leur développement international.

Pour iBanFirst, l’acquisition de la société NBWM et son implantation aux Pays-Bas s’inscrivent dans une volonté affichée d’expansion géographique en Europe, depuis sa dernière levée de fonds en novembre 2018. Mais c’est également la rencontre d’entrepreneurs partageant les mêmes valeurs et poursuivant un but commun, celui d’accompagner le développement des entreprises à l’international. Les fondateurs d’iBanFirst et NBWM ont travaillé ensemble par le passé chez Saxo Bank, en tant qu’homologues français et néerlandais, et suivi des parcours entrepreneuriaux comparables depuis.

« Je connais PJ Datema et Peter Comstock depuis longtemps. Nous avons travaillé ensemble chez Saxo Bank et ils ont commencé à s’intéresser aux problématiques de paiement international pour les entreprises en même temps que nous. Et j’ai été très impressionné par ce qu’ils ont réussi à faire en Hollande. En particulier, il y a chez NBWM des équipes techniques de grande qualité qui ont su servir des clients très pointus. » déclare Pierre-Antoine Dusoulier, CEO et fondateur d’iBanFirst.

NBWM opérera à l’avenir sous le nom d’iBanFirst et le bureau de NBWM à Amsterdam sera utilisé par iBanFirst jusqu’à la mi-2020. Est-ce que cela change quelque chose pour les clients de NBWM ? Ils conserveront les mêmes interlocuteurs et bénéficieront de la même qualité de services. Cependant, ils auront accès à davantage de services notamment les IBAN nominatifs, davantage de solutions de couverture de change et apprécieront l’ergonomie de plateforme iBanFirst pour effectuer leurs opérations et paiements internationaux.

La croissance d’iBanFirst à un rythme de 100 % par an repose sur un investissement massif dans le développement de sa plateforme et de ses solutions en ligne, afin de proposer aux entreprises, une gamme de services toujours plus étendue. Ceci rend les deux fintechs complémentaires. « Notre point commun avec iBanFirst est d’associer la technologie à un service personnalisé et c’est ce qui fait de notre rapprochement une alliance judicieuse. Grâce à la technologie de pointe de la plateforme iBanFirst, nos clients bénéficieront des dernières avancées en matière de paiements internationaux. Ils auront, par ailleurs, accès à davantage de produits et services financiers. » déclare Joost Derks, Administrateur de NBWM.

Évoquant le développement respectif d’iBanFirst et NBWM et leur destinée commune, PJ Datema précise : « Nous étions les premiers à bouleverser le marché néerlandais, comme iBanFirst en France et en Belgique. Nous nous réjouissons de contribuer au changement d’échelle d’iBanFirst grâce à sa technologie de pointe et à une force de vente orientée client. C’est une étape décisive pour le futur. »