Live shopping : un marché mondial estimé à plus de 423 milliards de dollars en 2022

Dopé par la crise COVID-19, le live shopping ou vente en direct sur Internet, représente plus de 10% des ventes en ligne dans certains pays d’Asie comme en Chine où le marché a atteint en 2020, 171 milliards de dollars (source : McKinsey). Les pays occidentaux en sont, quant à eux, encore aux premières étapes de l’adoption.

La vision stratégique du live shopping d’Aploze, orientée génération de valeur pour les marques et expérience premium pour les utilisateurs, ainsi que les capacités exceptionnelles de sa plateforme déjà bien ancrée sur le marché, ont séduit iAdvize. En effet, la vision centrée sur l’excellence de l’expérience client d’Aploze permet à des acteurs comme les Galeries Lafayette, Philips ou Marmiton d’engager avec succès leur communauté et de générer des ventes incrémentales.

"Le live shopping nous permet de créer des expériences sur mesure pour animer nos communautés. Pour nos clients, c’est une opportunité unique d’exposer avec une forte attention leurs produits à l’audience des médias UNIFY ", témoigne Klervia Bianchi, Directrice Performance & Innovation chez Unify Group.

“Ce rapprochement avec Aploze est une étape importante dans la réalisation de notre vision, qui est de rendre les marques toujours plus conversationnelles pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs. Alors que le marché du live commerce connaît une croissance de 280% en Chine, une place est à prendre pour les marques sur les marchés européens et français. En nous appuyant sur la forte expertise d’Aploze et son UX premium, nous souhaitons garder notre place de leader européen dans la conversation en proposant à nos clients une relation toujours plus authentique, hyper-personnalisée et à grande échelle,” déclare Julien Hervouët, CEO et co-fondateur d’iAdvize.

"Le rapprochement d’Aploze avec iAdvize fut pour nous une évidence tant nos visions sont à la fois proches et complémentaires. C’est une opportunité unique qui nous permettra de proposer à nos clients respectifs une expérience globale conversationnelle et humaine au service du business." déclare Benoit Cizeron, CEO et co-fondateur d’Aploze.

La marque et la plateforme Aploze sont conservées pour devenir la solution officielle de Live Shopping d’iAdvize. L’équipe d’Aploze rejoint ainsi iAdvize et va même s’agrandir puisque le pôle des développeurs va être triplé pour permettre le bon développement de la solution Aploze by iAdvize.

Une acquisition qui va permettre à iAdvize d’apporter à Aploze son expertise en commerce conversationnel et en messaging pour prolonger l’expérience conversationnelle au-delà du livestream, engager et convertir les prospects de manière personnalisée et à grande échelle grâce à la communauté d’experts à la demande ibbü et à l’IA.

L’acquisition est soumise à l’approbation des organismes de réglementation.