Cette nouvelle levée de fonds va permettre à happytal d’accélérer son déploiement dans les établissements de santé (hôpitaux, cliniques & EHPAD) en France à l’étranger. Lauréat Pass French Tech en juillet dernier, happytal va également profiter de cette levée de fonds pour compléter sa plateforme technologique, pionnière dans la facilitation et la digitalisation du parcours des patients. Pour mener à bien ces projets ambitieux, 200 nouveaux talents seront recrutés en 2019, principalement sur les métiers du Business Development, de la Tech et des Opérations.

Créée en 2013 suite à l’expérience des fondateurs, happytal a pour mission de révolutionner la qualité de vie des patients tout au long de leur parcours de soin, depuis la préadmission jusqu’à leur retour à domicile. Les patients et leurs proches peuvent notamment effectuer leur préadmission en ligne, demander une chambre individuelle, exprimer en temps réel leur satisfaction & bénéficier d’une conciergerie proposant une large palette de services pour faciliter et adoucir leur séjour : bien-être, gourmandises, fleurs, produits d’hygiène, aide à domicile... Pour celle-ci, happytal s’appuie sur une sélection d’artisans et commerçants basés à proximité de l’établissement et contribue au développement de l’économie locale.

Cinq ans après sa création, happytal est implanté dans plus de 70 établissements en France et en Belgique, et a déjà créé plus de 300 postes dans les bassins d’emploi locaux et au siège à Paris. La solution séduit chaque mois plus de 25 000 patients, proches et personnels hospitalier, avec un taux de satisfaction de plus de 95 % !

« Notre forte croissance prouve la pertinence de notre service alliant la technologie et l’humain auprès des établissements de soin qui ont de plus en plus besoin de simplicité et de flexibilité. Le dynamisme de nos équipes et la confiance de nos utilisateurs nous permettent d’étendre notre offre, de renforcer nos effectifs et de poursuivre nos investissements », se réjouit Pierre Lassarat, cofondateur et Directeur Général de happytal.

« Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux investisseurs – AXA Venture Partners (AVP) & Alliance Entreprendre - et poursuivre notre aventure entrepreneuriale avec nos investisseurs historiques – Partech et La Compagnie d’Anjou. Leur confiance et cette augmentation significative des investissements expriment, d’une part la reconnaissance de notre succès et d’autre part, la volonté de poursuivre notre croissance et de faire d’happytal le partenaire de référence pour les patients et leurs proches », commente Romain Revellat, cofondateur et Président de happytal.