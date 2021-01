Pour la 1ere fois, marques et agences disposent d’une plateforme européenne entièrement optimisée et automatisée pour gérer leur influence éditoriale de manière simple et efficace.

Parmi les principaux avantages de la plateforme, les marques peuvent organiser et diffuser une campagne de brand content, sous forme d’articles sponsorisés, en seulement quelques heures au lieu de plusieurs jours traditionnellement.

La société travaille avec plus de 500 annonceurs actifs et 10 000 médias répartis à travers l’Europe.

Dans une période économique incertaine, getfluence a réalisé un chiffre d’affaires en 2020 supérieur à 4,5m€, en croissance de +75% par rapport à 2019, tout en étant rentable.

Cette levée va permettre à la startup de recruter de nouveaux talents à travers 5 pays et d’accélérer son internationalisation.

getfluence, marketplace française spécialisée dans l’organisation et la diffusion de campagnes d’articles sponsorisés, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 5 millions d’euros - équitablement répartie entre equity et dette - auprès de Reflexion Capital, Irdi Soridec Gestion, Celeste Management et plusieurs business angels via WeSprint et Angelsquare Capital. L’opération a été menée par KPMG Corporate Finance.

L’objectif : devenir la marketplace européenne de référence pour l’organisation de campagnes de brand content. Via cette levée, getfluence souhaite poursuivre son expansion pan-européenne en Allemagne et au Royaume-Uni, et recruter plus de 40 profils au cours des deux prochaines années qui seront répartis dans 5 pays.

L’émergence d’une plateforme tech européenne

Marc de Zordo, CEO et fondateur de getfluence, débute sur ce marché en 2014 en développant plus de 200 blogs monétisés grâce aux articles sponsorisés. Malgré un très fort succès, son modèle atteint rapidement ses limites du fait d’une gestion manuelle extrêmement chronophage, à la fois pour lui mais aussi dans les méthodes des annonceurs. C’est donc en 2016 qu’il décide alors de passer à l’échelle et d’automatiser ses process. En 2018, il concrétise sa vision avec la naissance de getfluence, en ouvrant son approche à l’ensemble du marché dont il devient intermédiaire à travers une marketplace.

En 2020, la startup est désormais l’une des marketplaces européennes référentes de mise en relation entre annonceurs et médias influents pour organiser des campagnes d’articles natifs. La solution se matérialise au travers d’une plateforme simplifiant l’identification de médias presse et blogs influents en fonction de ses besoins, mais aussi l’organisation, la production et la diffusion des campagnes de brand content.

Avec pour volonté de connecter efficacement les médias aux annonceurs, les équipes de getfluence permettent aux marques et agences de gagner du temps, d’accéder à un large panel de médias européens (et sectoriels), en garantissant une transparence tarifaire. Constituée aujourd’hui d’une équipe de 20 personnes réparties entre la France, l’Italie et l’Espagne, la startup travaille pour plus de 500 annonceurs et 10 000 médias presse et blogs en Europe.

L’outil parfait pour les marques

Avec plus de 10 000 médias presse influents internationaux, marques et annonceurs peuvent publier plusieurs formats : l’article sponsorisé (pour bénéficier de l’expertise de l’éditeur), le publi-rédactionnel (pour un discours de marque plus maîtrisé), ou l’article natif intégrant un plan média.

Via une interface ergonomique, les utilisateurs peuvent choisir les médias qui les intéressent et ainsi développer leur notoriété, consolider leur branding ou encore maîtriser leur e-réputation et optimiser leur SEO. L’un des nombreux avantages de la plateforme est de pouvoir lancer une campagne en seulement quelques instants au lieu des quelques jours traditionnellement nécessaires.

En pleine révolution, l’écosystème du brand content devient l’élément phare de la publicité native. Il permet de mentionner naturellement une marque, produit ou service au sein même d’un article informatif incluant le lien vers le site de la marque pour favoriser l’engagement des lecteurs.

In fine, getfluence simplifie la recherche de média, l’offre et sa négociation, la gestion des briefs de campagne aussi bien au niveau national qu’international. Chaque campagne permet aux annonceurs de gagner du temps et de la productivité et retrouve le bilan de sa campagne au sein d’un reporting complet.

“getfluence répond aujourd’hui à un besoin constant des marques : gagner en visibilité auprès de sa cible dans un cadre publicitaire efficace et de confiance pour les consommateurs. La plateforme syndique les besoins des annonceurs pour leur permettre d’accéder à un format publicitaire informatif et puissant, visant à développer leur crédibilité, mettre en confiance à travers un article informatif et ainsi mieux inciter à l’achat. Nous sommes ravis aujourd’hui d’accueillir nos investisseurs. Grâce à eux, nous allons pouvoir répondre à nos ambitions et devenir le leader européen au cours des prochaines années. ” se réjouit Marc de Zordo, CEO et fondateur de getfluence.