Le groupe eppf, fournisseur indépendant de services sur les marchés de capitaux (« capital-markets-as-a-service), doté d’une infrastructure financière et d’un véhicule de titrisation de droit luxembourgeois entièrement numérisés et automatisés, a conclu un accord avec l’actionnaire majoritaire de NowCP, Orange, et avec les actionnaires minoritaires concernant l’acquisition d’une participation majoritaire dans NowCP. NowCP est la première et la seule place de marché européenne régulée pour l’émission primaire de CP (Commercial Paper). La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

L’offre conjointe d’eppf et de NowCP couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur pour les émissions de titres financiers. Elle fournit aux émetteurs le spectre complet des instruments financiers, du CP sur le court terme aux obligations sur le long terme, de manière entièrement automatisée, ainsi qu’une place de marché pour négocier sur le marché primaire, et, pour les CP, sur le marché secondaire.

Les autres actionnaires de NowCP - comme Amundi, Crédit Agricole CIB, Natixis, S2iEM - ainsi qu’Orange garderont une participation dans la société commune en tant qu’actionnaires minoritaires, pour soutenir la plateforme élargie.

Robert Koller, DG et fondateur d’eppf, déclare : " Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’accueillir NowCP et son équipe dans la famille eppf. Cela nous permettra de construire le premier marché primaire mondial de la dette, réglementé selon les standards les plus strictes, et de fournir à nos clients une chaîne de valeur entièrement numérique et intégrée pour les CP, les obligations et d’autres instruments financiers tels que les prêts, les Euro Private Placement et le Schuldschein. Cela conforte également la place d’eppf et de NowCP comme seule plateforme européenne neutre soutenue par une large communauté de banques et d’autres institutions financières. Enfin, nous tenons à remercier Orange et les autres actionnaires de NowCP, leurs équipes et leurs conseillers pour avoir rendu cette transaction possible. Notre groupe intégré attend avec impatience de travailler avec nos nouveaux partenaires et clients."

Jérôme Berger, Président de NowCP : "Avec les actionnaires fondateurs, Orange a su tirer parti de son savoir-faire technologique et créer un marché numérique de référence en lançant NowCP. eppf est le partenaire idéal pour enrichir la vision originelle. Les clients d’eppf / NowCP bénéficieront d’une gamme inégalée de services sur les marchés de taux."

Hervé Labbé, DG de NowCP, ajoute : "L’investissement d’eppf dans NowCP est une étape naturelle : nos deux sociétés partagent la même vision d’une finance réglementée au service des intervenants sur les marchés de capitaux. Cette transaction œuvre aussi à l’Union des Marchés de Capitaux. L’alliance permettra d’offrir à tous les clients de NowCP une solution de financement numérique complète, du CP aux obligations, en passant par les placements privés et les transactions syndiquées de manière intermédiée. De nouveaux services pour les dealers et les bookrunners seront prochainement lancés sur notre MTF, permettant à tous les intervenants de négocier dans un cadre plus transparent et plus sûr."