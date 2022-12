elqano démocratise l’accès à la connaissance dans les entreprises, et annonce aujourd’hui une levée de fonds de 900 000 euros auprès de Side Capital et de partenaires bancaires.

La start-up française a développé une solution logicielle qui permet de faciliter et d’accélérer le partage de connaissance dans l’entreprise grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle. Concrètement, un salarié d’une entreprise peut poser n’importe quelle question : elqano identifie le collaborateur compétent pour répondre à ses interrogations et lui apporter des éléments de réponses en temps réel, où qu’il se trouve, au sein de son entité, dans une autre filiale voire dans un autre pays.

« Mobiliser les expertises et les connaissances de chaque employé fait partie des grandes priorités des entreprises ces dernières années. L’intelligence collective est un levier essentiel pour accompagner la transformation des entreprises et créer une performance durable. Mon objectif est de rendre chaque collaborateur plus autonome et épanoui dans son travail en lui permettant d’accéder aux connaissances de ses collègues sans effort. » Explique Yann Echeverria, CEO de elqano

À l’heure de la généralisation du télétravail et de la chasse aux talents, les organisations doivent repenser leurs modes de travail et plus généralement leur culture interne. C’est un fait, avec la crise sanitaire, les entreprises ont constaté un manque de cohésion de la part des collaborateurs : 56% des salariés se sont sentis déconnectés de leurs collègues d’après une étude réalisée par Capgemini “The Future of Work : from remote to hybrid”.

Elqano remet les connaissances de chaque employé au cœur de l’entreprise et se révèle être un facilitateur d’échanges et de synergies entre équipes. La solution crée du lien et favorise la coopération entre les équipes, filiales, et pays d’une même entité.

La solution elqano a convaincu des clients prestigieux en France, en Allemagne et aux États-Unis. Elle est aujourd’hui utilisée par plusieurs milliers d’employés à travers le monde.

Une levée de fonds pour donner un coup d’accélérateur à la start-up

Grâce à cette levée de fonds, elqano va poursuivre son développement en recrutant des nouveaux sales pour accélérer sa croissance en Europe et deux développeurs pour continuer d’améliorer sa solution en allant plus loin dans les techniques de Natural Language Processing.

Principales forces de la solution elqano :

La solution cartographie, les expertises et compétences de chacun par l’IA sans qu’il ait besoin de les renseigner.

La solution optimise et décloisonne le partage de l’expertise en mettant en relation des collaborateurs qui travaillent sur des domaines d’expertises similaires sans se connaitre.

elqano impacte positivement la productivité collective, améliore la qualité des productions et fait gagner du temps aux salariés.

La solution est complétement embarquée dans l’outil de communication de référence Microsoft Teams et peut être déployée à des milliers d’utilisateurs rapidement.

Les clients sont formés et accompagnés par des interlocuteurs Customer Success Manager et IT.

« elqano est une start-up prometteuse de la French Tech qui propose une solution de partage de connaissance particulière efficace qui nous a naturellement séduit. » Renaud Guillerm Managing Partner, Side Capital