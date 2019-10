Lancée en 2017 aux Etats-Unis par les français Philippe Laurent, Clément Sanchez et Nicolas Ehrmann, la plateforme easylive.io facilite chaque mois, pour ses clients de l’industrie des médias et du sport, la production dans le cloud de milliers d’heures de contenus exclusifs distribués ensuite simultanément aux principales plateformes de streaming dont YouTube, Twitch et Facebook.

La startup a déjà conquis de nombreux clients prestigieux comme le PSG, l’Equipe de France de Football, le média Brut ou la plateforme Twitch.tv.

« La production de contenus vidéo dansle cloud est devenue incontournable. Le nombre de producteurs ne cesse de croitre, les flux en direct explosent et sont aujourd’hui facilités par les smartphones et les jeux vidéo. Les équipes souhaitent collaborer de manière distante et en direct : easylive.io dénoue toutes ces contraintes » présente Philippe Laurent, fondateur et CEO.

Après avoir conquis le marché américain easylive.io prévoit d’augmenter ses effectifs de près de 40% d’ici la fin de l’année et d’accélérer les recrutements en 2020. Ce plan de recrutement est prévu en priorité pour renforcer les équipes de ses départements commerciaux mais aussi digitaux.

« La force d’easylive.io tient dans la fiabilité et la robustesse de ses infrastructures dans le cloud, combinées à une équipe très proche de ses clients. Avec une forte croissance réalisée cette année, la société a pour ambition de devenir leader sur le sport et l’Esport, avec un ensemble de fonctionnalités exclusives propres à ces marchés. L’entrée au capital de Trust Esport aura un double objectif de financement de l’innovation et d’accélération commerciale dans les industries du divertissement » précise Matthieu Dallon, créateur du fonds Trust Esport geré par la société Apicap.