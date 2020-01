Cette acquisition permet à eDreams ODIGEO de se doter d’une technologie innovante et significative basée sur l’intelligence artificielle ainsi que d’une expertise de premier plan dans le domaine hôtelier. Cela permettra au groupe d’accroître son offre d’hôtels et de voyages à forfait, en complément, des milliers d’hôtels dans le monde entier.

"Nous sommes constamment à la recherche des dernières technologies à exploiter pour offrir davantage d’options, des prix attractifs et de meilleurs services à nos 18 millions de clients dans le monde, tout en développant chaque aspect de notre entreprise. Notre modèle économique génère un important flux de trésorerie disponible, ce qui nous permet de saisir les opportunités de croissance stratégique qui apportent de la valeur à notre société, nos clients et nos actionnaires. Avec cette acquisition, nous sommes ravis de renforcer encore notre offre hôtelière et nos voyages à forfait qui sont au cœur de notre stratégie de diversification de produits et de revenus avec l’objectif de construire une entreprise attrayante, diversifiée et durable" précise Dana Dunne, Directeur général d’eDreams ODIGEO.

"Nous sommes ravis de rejoindre l’une des plus grandes entreprises de voyages en ligne au monde. Nous partageons un objectif commun, celui de proposer des expériences de voyage uniques grâce à la technologie, et nous sommes impatients d’y contribuer au profit de millions de voyageurs dans le monde entier" a déclaré Angik Sarkar, PDG et fondateur de Waylo.

La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2020 d’eDreams ODIGEO (premier trimestre de l’année civile 2020), sous réserve des conditions habituelles.