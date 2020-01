La levée de fonds de 1 057 000 euros doit permettre à aquama® France, qui compte à ce jour 14 salariés, d’accélérer son développement avec le recrutement de 15 à 20 personnes en 2020 dont la majeure partie à vocation commerciale.

La start-up ambitionne de développer fortement son activité par le recrutement de 10 talents commerciaux en 2020 pour atteindre un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2022.

aquama® France se donne ainsi les moyens de déployer sa solution de nettoyage écologique et non toxique sur tout le territoire.

Fabriquée à partir d’eau, de sel et d’électricité (procédé issu de l’hydrolyse), la solution de nettoyage aquama® est brevetée et sans aucun risque pour la santé (sans perturbateurs endocriniens et sans allergènes), tout en étant très efficace. La solution est en effet à la fois détergente, dégraissante et désinfectante. aquama® est d’ailleurs normée pour le milieu médical (EN13697) et la désinfection virucide des surfaces et dispositifs médicaux (EN 14476), les secteurs agroalimentaires (EN1276) et grand public (EN1650).

La solution de nettoyage aquama® est également 100 % écologique puisque chacun peut la produire sur place avec la machine adéquate (Freedom Pure ; Falcon RS ; Hogeron) en fonction de la taille de son établissement.

aquama® France souhaite accompagner les administrations dans leur démarche écologique, et notamment les villes et territoires qui ont signé la charte du réseau environnement santé*. Grâce à sa solution 100 % biodégradable, elle les aide dans leur transition qui vise à abandonner les produits d’entretien chimiques pour des solutions plus écologiques et respectueuses de la santé de chacun.

aquama® France vise aussi les groupes spécialisés dans la propreté ou la restauration collective. Même si son marché s’étend bien au-delà et intéresse également les maisons de retraite, la restauration et bien sûr, les particuliers.

Serge Geneau, président : « Nous avons des demandes régulières de la part de nos partenaires mais aussi de nos clients pour entrer au capital d’aquama® France. Nous levons des fonds plusieurs fois par an, au fur et à mesure du développement. Le premier million levé a financé la structuration de la société et les premières embauches. Notre on-boarding est maintenant opérationnel pour passer à la vitesse supérieure et accélérer les recrutements.

Cette nouvelle levée de fonds permettra d’acheter en volume et de baisser le prix d’achat de nos machines. Notre modèle sera encore plus intéressant. Une prochaine levée de fonds est d’ailleurs déjà prévue pour la fin du 1er semestre ! »

Delphine Laroche, ambassadrice aquama® et business angel : « On a de l’or entre les mains ! Je suis moi-même hyper convaincue par la solution aquama® à titre personnelle. J’ai donc commencé par aider au développement commercial de la société en recommandant la solution auprès de mon réseau. Puis la volonté d’investir a été la suite logique. C’est une belle aventure qui a du sens. »

Benoit Rigot, ambassadeur aquama® et business angel : « La solution aquama est remarquable d’ingéniosité et respecte à la fois notre santé et même plus largement, l’environnement. Aujourd’hui, les décideurs ont pris conscience de la nécessité d’appliquer les politiques de développement durable. Le marché est là. Les perspectives sont prometteuses. »

aquama® France se distingue par ailleurs par son modèle de distribution exclusif. Et en mettant à la disposition de leurs salariés la solution écologique aquama®, certains clients agissent aussi pour leur politique RSE.