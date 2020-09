Une levée de fonds qui favorisera l’expansion internationale de son activité

Zwift, la plateforme de fitness en ligne pour les cyclistes et les coureurs, a officialisé ce jour une levée de fonds de 450 millions de dollars dans un tour de table de série C, mené par la société d’investissement KKR, aux côtés de nouveaux investisseurs tels que Permira, Zone 5 Ventures, True, Highland Europe, Novator et Causeway Media.

Cet investissement permettra d’accélérer le développement de la plateforme logicielle principale et de mettre sur le marché des équipements conçus par l’entreprise, faisant de Zwift une expérience plus immersive et plus fluide pour ses utilisateurs.

Depuis son lancement en 2015, plus de 2,5 millions de comptes ont été enregistrés sur Zwift dans 190 pays, positionnant Zwift comme le leader mondial sur le marché du fitness connecté à domicile.

L’importance de Zwift s’est considérablement accrue en 2020, car beaucoup se sont tournés vers la plateforme pour trouver non seulement une solution de fitness, mais aussi un moyen pour maintenir leurs connexions sociales grâce au dynamisme de la communauté.

Zwift a également ouvert la voie à une nouvelle catégorie d’esports à propulsion physique, en accueillant un certain nombre d’événements professionnels. Parmi eux, le premier Tour de France Virtuel au mois de juillet et les premiers Championnats du monde UCI de cyclisme virtuel en décembre.

Eric Min, PDG et co-fondateur de Zwift, explique : "Grâce à cet investissement, Zwift est prêt à opérer de manière plus large sur le marché du fitness. Nous comptons concrétiser notre ambition de proposer du fitness par le biais de jeux, grâce à des logiciels mais également du matériel adaptés, à tous ceux qui veulent s’amuser en s’entraînant chez eux. Nous allons accélérer notre investissement dans notre activité principale, améliorer l’expérience globale du produit et proposer de nouvelles fonctionnalités, plus de contenu et du matériel que dont nous assurerons la conception. Tout cela avec le soutien de KKR et de nos nouveaux investisseurs extérieurs qui nous aideront à accompagner la croissance".