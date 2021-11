Maximum Games est un éditeur et distributeur de jeux vidéo à service complet, avec plus de 300 titres à son catalogue. Il exploite le label d’édition indépendant Modus Games, ainsi que l’équipe de développement Modus Studios au Brésil. En joignant ses forces à celles de Maximum Games, Zordix étend considérablement ses capacités et ses ressources, posant ainsi les bases d’une croissance mondiale substantielle dans l’espace des jeux vidéo AA.

Christina Seelye, fondatrice et PDG de Maximum Games, occupera le poste de Directrice d’Exploitation au niveau du groupe. La société continuera à forger de nouveaux partenariats créatifs et commerciaux avec pour mission de devenir le leader du marché de l’édition de jeux vidéo AA, tout en renforçant chacune des marques de son portefeuille.

Maximum Games emploie 78 personnes et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Fondée en 2009, Maximum Games fait aujourd’hui partie des 20 premières société de jeux vidéo au monde. Son label d’édition, Modus Games, a livré avec succès 16 jeux au cours des trois années qui ont suivi sa création, dans une variété de genres sur PC, mobiles, cloud et consoles, dont Super Animal Royale, Cris Tales et Trine 4.

En s’associant avec les meilleurs créateurs de jeux et franchises du monde entier (Kena : Bridge of Spirits, Among Us, Five Nights at Freddy’s™), Maximum Games a obtenu des résultats rentables dans ses services d’édition et de distribution de jeux vidéo. La société a su identifier des opportunités de marché uniques et prendre des décisions stratégiques afin que les jeux atteignent leur potentiel maximal.

"Avec Maximum Games à bord, nous sommes désormais équipés d’une infrastructure incroyable qui a fait ses preuves dans tous les aspects de l’édition de jeux vidéo", a déclaré Matti Larsson, fondateur et PDG de Zordix. "L’expérience que Maximum Games apporte à la table nous permet d’évoluer énormément, ce qui signifie bien sûr plus de jeux passionnants à l’horizon !".

"Nous sommes extrêmement honorés de rejoindre Zordix et de poursuivre l’évolution des deux entreprises conjointement", a déclaré Christina Seelye. "Cette décision nous permet d’investir dans davantage de propriétés intellectuelles, de studios de développement, et de favoriser ce que nous aimons le plus : des jeux géniaux."

Plus tôt cette année, Zordix a acquis Merge Games et Just For Games et est également la société mère de Dimfrost Studio, Invictus Games et Zordix Racing. Pour plus d’informations sur le groupe Zordix, visitez le site www.zordix.com.